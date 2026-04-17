Πάτρα: Συμπλοκή ανηλίκων, κλήθηκε η Αστυνομία αλλά είχαν εξαφανιστεί! ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε μετά από συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, η οποία σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Άρεθα και Νοταρά. Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε έντονο καβγά, που γρήγορα εξελίχθηκε σε επεισόδιο με σωματική βία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους περαστικούς.

Άμεσα περίοικοι, που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν, την Αστυνομία περιγράφοντας σκηνές έντασης και αναστάτωσης. Έτσι στο σημείο έσπευσαν περίπου δέκα αστυνομικοί, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να αποκαταστήσουν την τάξη. Όμως με την άφιξη τους, οι εμπλεκόμενοι είχαν γίνει…καπνός! Συνεπεία ήταν να μην καταστεί δυνατή η προσαγωγή ή σύλληψη κάποιου από τους συμμετέχοντες.

Ήδη οι αρχές φέρονται να εξετάζουν το περιστατικό, ενώ αναζητούν πληροφορίες για την ταυτότητα των ανηλίκων που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Ταυτόχρονα, διερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση, καθώς και το ενδεχόμενο να σχετίζεται με προγενέστερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Βέβαια το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων συμβάντων, εντείνοντας τον προβληματισμό για τη νεανική παραβατικότητα και την ανάγκη πρόληψης τέτοιων φαινομένων, που δημιουργούν μεγάλο προβληματισμό στην κοινωνία.

