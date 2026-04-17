Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων: Εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Τι ανακοινώθηκε και γιατί σχηματίσθηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 46χρονου

17 Απρ. 2026 20:39
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ότι συνελήφθη 46χρονος για πορνογραφία ανηλίκων και παράλληλα εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ερωτηματικά και θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος του.

Μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας τονίζονται τα εξής:

«Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol, σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας, για τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε στην ελληνική επικράτεια χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος είχε μεταφορτώσει σε εφαρμογή αποθήκευσης νεφοϋπολογιστικού χώρου (cloud), φάκελο με -171- αρχεία οπτικοακουστικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες της Πέμπτης, 16 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία (εικόνες και βίντεο) υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των -12- ετών.

Επισημαίνεται ότι, ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:54 Αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης
21:45 Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 22 εκατ. ευρώ
21:33 Αυτοί είναι οι νέοι τρόποι ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ, σιγά-σιγά ξεχάστε τις κάρτες
21:24 Αποκάλυψη Bloomberg: Ελλάδα και Γαλλία ανανεώνουν για άλλα πέντε χρόνια την αμυντική συμφωνία
21:13 Αγρίνιο: Συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τι αναφέρει η Αστυνομία
21:00 «Η παχυσαρκία είναι νόσος, όχι επιλογή» – Τι λέει στην «Π» ο ενδοκρινολόγος Διονύση Χαρτουμπέκη
20:55 Πάτρα: Συμπλοκή ανηλίκων, κλήθηκε η Αστυνομία αλλά είχαν εξαφανιστεί! ΦΩΤΟ
20:39 Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων: Εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
20:30 Τέμπη: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ελεγκτής που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος
20:21 Ντόναλντ Τραμπ: Αναμένω συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες
20:11 Ερωτηματικά και θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο
20:00 Πάτρα: Αύξηση 20% στα ενοίκια την τελευταία τριετία – Τι λένε παράγοντες της αγοράς
19:51 Καιρός: Αλλάζει, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Ισόβια τέσσερις φορές και επιπλέον κάθειρξη 80 ετών στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του
19:30 Το κάλεσμα του πρόεδρου του ΝΟΠ για τις δυο κρίσιμες μάχες
19:20 Οι 8 καλύτερες παραλίες της Λέσβου: Από την Πέτρα στον Μόλυβο και τον Άγιο Ερμογένη
19:11 Πετρέλαιο: Σε ελεύθερη πτώση μετά την είδηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ
19:00 Πικρές αλήθειες από τον Νίκο Καρανίκα
18:51 Αγγελόπουλος στον peloponisos FM: «Σημαντική η έδρα, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας»
18:47 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 1,50% και επιστροφή πάνω από τις 2.300 μονάδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
