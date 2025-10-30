Αγρίνιο: Συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας στα Καλύβια και για διαρρήξεις στη Στράτο

Δύο διαφορετικές υποθέσεις απασχόλησαν την αστυνομία στο Αγρίνιο. Στα Καλύβια συνελήφθησαν δύο άνδρες για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ στη Στράτο ένας άνδρας κατηγορείται για σειρά διαρρήξεων, με τρεις απόπειρες και μία τετελεσμένη.

30 Οκτ. 2025 11:59
Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου προχώρησαν προχθές το απόγευμα και το βράδυ στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών στα Καλύβια Αγρινίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι αναπαρήγαγαν μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση με στερεοφωνικά συγκροτήματα, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Την ίδια ημέρα, στη Στράτο Αιτωλοακαρνανίας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις απόπειρες διάρρηξης και μία τετελεσμένη κλοπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 18 και 29 Οκτωβρίου 2025 ο δράστης επιχείρησε να διαρρήξει τρία διαμερίσματα στο Αγρίνιο χωρίς να καταφέρει να αφαιρέσει κάτι, ενώ στις 17 Οκτωβρίου διέρρηξε οικία και αφαίρεσε συλλεκτικά κέρματα και διάφορα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον δράστη μετά από έρευνα και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για κλοπές και απόπειρες κλοπής, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Αγρινίου.
