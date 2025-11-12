Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο από την Αστυνομία του Αγρινίου, οδηγώντας σε τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά και παράνομη οπλοκατοχή.

Στην πρώτη περίπτωση, τρεις ημεδαποί —δύο άνδρες και μία γυναίκα— συνελήφθησαν χθες το βράδυ από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όταν σε έλεγχο σε όχημα όπου επέβαιναν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 50 γραμμάρια κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα της ουσίας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος κατείχε αναδιπλούμενο μαχαίρι-σουγιά, που βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου.

