Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα για υπόθεση ναρκωτικών και εγκληματική οργάνωση κατόπιν βουλεύματος

Χθες το μεσημέρι στο Αγρίνιο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, σε εκτέλεση βουλεύματος που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το βούλευμα είχε εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.

