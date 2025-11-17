Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στο Αγρίνιο, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, όταν διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για διακεκριμένη κλοπή, αδίκημα που είχε τελεστεί σε προγενέστερο χρόνο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή Αγρινίου για την εκτέλεση της ποινής.

