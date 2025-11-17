Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγρίνιο προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά τον εντοπισμό εκκρεμούς καταδίκης εις βάρος του.
Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στο Αγρίνιο, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, όταν διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για διακεκριμένη κλοπή, αδίκημα που είχε τελεστεί σε προγενέστερο χρόνο.
Ο άνδρας οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή Αγρινίου για την εκτέλεση της ποινής.
