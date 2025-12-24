Αγρίνιο: Συνελήφθη 74χρονος για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του
Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
Στη σύλληψη ενός 74χρονου για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (24/12) η Αστυνομία στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές.
Στο διαμέρισμα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
