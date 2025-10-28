Αγρίνιο: Συνελήφθησαν πατέρας και ανήλικος για απόπειρα κλοπής ελαιοκάρπου

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας δύο άτομα στο Αγρίνιο, ένας ενήλικος και ένας 17χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής ελαιοκάρπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο φερόμενοι δράστες εισήλθαν σε αγροτεμάχιο με σκοπό να αφαιρέσουν ελιές, ωστόσο έγιναν γρήγορα αντιληπτοί από πολίτες. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, οι οποίοι τους συνέλαβαν πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες υποθέσεις συνεχίζονται.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



