Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκε για 4 κλοπές δικύκλων και διάρρηξη σε ναό – Εγκαταλελειμμένα τα οχήματα

Στην εξιχνίαση τεσσάρων κλοπών δικύκλων και μίας απόπειρας κλοπής σε Ιερό Ναό προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Αγρίνιο. Ταυτοποιήθηκε ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

26 Φεβ. 2026 12:21
Pelop News

Τέσσερις κλοπές δικύκλων και μία απόπειρα κλοπής σε Ιερό Ναό εξιχνιάστηκαν έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με τις αρχές να ταυτοποιούν έναν ημεδαπό άνδρα ως φερόμενο δράστη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος, το διάστημα από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2026, αφαίρεσε τέσσερα δίκυκλα οχήματα –δύο μοτοποδήλατα και δύο μοτοσικλέτες– από περιοχές του Αγρινίου και του Παναιτωλικού. Τα οχήματα εντοπίστηκαν στη συνέχεια εγκαταλελειμμένα και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Παράλληλα, προέκυψε ότι το διήμερο 17-18 Ιανουαρίου 2026 ο ίδιος φέρεται να μετέβη σε Ιερό Ναό στον συνοικισμό «Λάσπες» Παναιτωλικού, όπου, αφού έσπασε το τζάμι και την κλειδαριά της κεντρικής εισόδου, εισήλθε στο εσωτερικό και προκάλεσε φθορές στο παγκάρι, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει χρηματικό ποσό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και απόπειρα κλοπής, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (Έδρα Αγρινίου). Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή.

