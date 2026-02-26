Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκε για 4 κλοπές δικύκλων και διάρρηξη σε ναό – Εγκαταλελειμμένα τα οχήματα

Τέσσερις κλοπές δικύκλων και μία απόπειρα κλοπής σε Ιερό Ναό εξιχνιάστηκαν έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με τις αρχές να ταυτοποιούν έναν ημεδαπό άνδρα ως φερόμενο δράστη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος, το διάστημα από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2026, αφαίρεσε τέσσερα δίκυκλα οχήματα –δύο μοτοποδήλατα και δύο μοτοσικλέτες– από περιοχές του Αγρινίου και του Παναιτωλικού. Τα οχήματα εντοπίστηκαν στη συνέχεια εγκαταλελειμμένα και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Παράλληλα, προέκυψε ότι το διήμερο 17-18 Ιανουαρίου 2026 ο ίδιος φέρεται να μετέβη σε Ιερό Ναό στον συνοικισμό «Λάσπες» Παναιτωλικού, όπου, αφού έσπασε το τζάμι και την κλειδαριά της κεντρικής εισόδου, εισήλθε στο εσωτερικό και προκάλεσε φθορές στο παγκάρι, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει χρηματικό ποσό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και απόπειρα κλοπής, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (Έδρα Αγρινίου). Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή.

