Αγρίνιο: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν κάνναβη

Στα χέρια των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης Αγρινίου βρέθηκε το απόγευμα της 20ής Απριλίου 2026 ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας ελέγχθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή του Αγρινίου και στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης.

Η ουσία ήταν τοποθετημένη μέσα σε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία και κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Όπως προέκυψε από την καταμέτρηση, το μεικτό βάρος της ποσότητας ανερχόταν στα 6,1 γραμμάρια.

Ο έλεγχος και η σύλληψη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη συσκευασία με την κάνναβη στην κατοχή του άνδρα και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η κατασχεθείσα ποσότητα θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.

Η υπόθεση στη Δικαιοσύνη

Μετά τη σύλληψη, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η υπόθεση εντάσσεται στους ελέγχους που διενεργούνται από τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής για τον εντοπισμό κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο Αγρίνιο το απόγευμα της Δευτέρας και αποτελεί μία ακόμη υπόθεση που έφτασε στη Δικαιοσύνη έπειτα από στοχευμένο αστυνομικό έλεγχο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



