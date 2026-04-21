Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη ανήλικος για κλοπές σε δύο οικίες

Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν αστυνομικοί στην Κάτω Αχαΐα, το απόγευμα της 20ής Απριλίου 2026, έπειτα από περιστατικά κλοπών σε οικίες της περιοχής.

Ειδικότερα στο αστυνομικό δελτίο αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθη, στις 20-04-2026 το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές και στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, την ίδια ημέρα το πρωί, εισήλθε σε δύο οικίες στην Κάτω Αχαΐα, από τις οποίες αφαίρεσε τα εξής: -2- κινητά τηλέφωνα, -1- γυναικείο επίχρυσο ρολόι και -1- χρυσή βέρα.

Επιπλέον, από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος δεν είχε προβεί στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του για την παραμέληση της εποπτείας του.

