Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο.
Οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στο Αγρίνιο σήμερα τα ξημερώματα Παρασκευή 31/10/2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.
Οπως προέκυψε το δίπλωμα οδήγησης του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου σε προγενέστερο χρόνο.
