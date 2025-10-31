Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο.

Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
31 Οκτ. 2025 10:31
Pelop News

Οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στο Αγρίνιο σήμερα τα ξημερώματα Παρασκευή 31/10/2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Οπως προέκυψε το δίπλωμα οδήγησης του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου σε προγενέστερο χρόνο.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:38 Τι έδειξαν οι έλεγχοι για χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάα την τελευταία εβδομάδα
10:36 ΝΔ: Έφυγε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καβαρατζής
10:31 Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
10:27 Επιμένει ο Μητροπολίτης Δωδώνης: «Απαράδεκτο» το πουκάμισο έξω σε ομιλητή
10:24 Πιάστηκε γυναίκα με ναρκωτικά στην Πάτρα
10:16 Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων
10:15 Airbnb: Συνεχής αύξηση καταλυμάτων και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης
10:07 Κριτική ΣΥΡΙΖΑ στον Φεύγα για τον χαρακτηρισμό αγροτών ως «ξεβολεμένων»
10:04 Συνελήφθη 48χρονος διακινητής κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη
10:00 Εφτασε στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος» με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
9:57 Παπαθανάσης: 72,6 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση
9:52 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 1/11
9:48 Η αλήθεια πίσω από το φαινόμενο των «γαλάζιων σκύλων» στο Τσερνόμπιλ
9:36 Βιετνάμ: Τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες, 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι
9:36 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
9:25 Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 6 άτομα για την επίθεση σε Βορίδη, έφοδος στον «Ευαγγελισμό» BINTEO
9:23 Ουκρανικό: Το τηλεφώνημα έντασης και οι απαιτήσεις πριν την ακύρωση συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
9:13 Ποια είναι η πρώτη γυναίκα χειρουργός μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα ΦΩΤΟ
9:12 Halloween: Η εμφάνιση που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ΦΩΤΟ
9:01 «Trick or treat» στον Λευκό Οίκο: Το ζεύγος Τραμπ σε ρυθμούς Halloween ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ