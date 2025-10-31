Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!

Οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στο Αγρίνιο σήμερα τα ξημερώματα Παρασκευή 31/10/2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Οπως προέκυψε το δίπλωμα οδήγησης του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου σε προγενέστερο χρόνο.

