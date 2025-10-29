Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σχηματίσθηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία σε βάρος δύο 17χρονων και ενός 18χρονου.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι στις 19-10-2025, τα ξημερώματα, ενεργώντας από κοινού προκάλεσαν φθορές σε έξι καλάθια απορριμμάτων και μια ζαρτινιέρα, του Δήμου Αγρινίου, που ήταν εγκατεστημένα σε πεζόδρομους της ομώνυμης πόλης.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

