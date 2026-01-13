Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση και εκκρεμή εντάλματα

Σε τρεις διαφορετικές συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο ελέγχων και εκτέλεσης ενταλμάτων, για υποθέσεις που αφορούν καταδικαστική απόφαση, κλοπές και σοβαρά ποινικά αδικήματα.

13 Ιαν. 2026 11:35
Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στο Αγρίνιο από αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου. Με την απόφαση αυτή, ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και τριών μηνών για μέθη και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, αστυνομικοί της ίδιας Υπηρεσίας προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Αγρινίου για τα αδικήματα της κλοπής και της διακεκριμένης κλοπής.

Τρίτη σύλληψη σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, επίσης στο Αγρίνιο, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εντόπισαν και συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Αγρινίου για ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απλή σωματική βλάβη.

Και στις τρεις περιπτώσεις, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

