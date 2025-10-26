Αγρίνιο: Βγήκε «οφ» ο αξονικός στο Νοσοκομείο

Γιατί παραπονούνται οι πολίτες  της περιοχής και τι γίνεται με τα επείγοντα περιστατικά

26 Οκτ. 2025 16:30
Pelop News

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί λόγω βλάβης ο αξονικός τομογράφος στο Νοσοκομείο Αγρινίου, με πολίτες να καταγγέλλουν ότι υφίστανται ταλαιπωρία, αναγκαζόμενοι να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Η βλάβη σε εξάρτημα του τομογράφου τον έχει θέσει εκτός λειτουργίας από την περασμένη Παρασκευή και για τον λόγο αυτό έχει συναφθεί σύμβαση με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για την κάλυψη των αναγκών για επείγοντα περιστατικά.

Με δεδομένο ότι ενόψει υπάρχει η αργία της 28ης Οκτωβρίου παραμένει ασφαλώς ερωτηματικό το πότε ακριβώς θα επιδιορθωθεί το πρόβλημα.

Ανεξαρτήτως ωστόσο του γεγονότος αυτού, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί η αντικατάσταση του τομογράφου, για τον οποίο τονίζεται από τους νοσοκομειακούς ιατρούς ότι έχει καιρό τώρα ξεπεράσει το προσδόκιμο ζωής του.
