Αγρίνιο: «Xτύπησε» έξι σπίτια σε 24 ώρες – Συνελήφθη από την Αστυνομία

Ένας άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι μέσα στο διήμερο 20–21 Νοεμβρίου προχώρησε σε έξι κλοπές και απόπειρες κλοπών σε σπίτια της πόλης, αφαιρώντας κοσμήματα μικρής αξίας.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι συνελήφθη στο Αγρίνιο ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές, μετά την εξιχνίαση σειράς περιστατικών σε οικίες.

Σύμφωνα με την προανάκριση που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ο κατηγορούμενος φέρεται να διέπραξε, το διάστημα από 20 έως 21 Νοεμβρίου, συνολικά έξι κλοπές σε σπίτια της πόλης — μία τετελεσμένη και πέντε σε επίπεδο απόπειρας. Από τη μοναδική ολοκληρωμένη κλοπή, αφαίρεσε κοσμήματα μικρής χρηματικής αξίας.

Οι έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση των περιστατικών, την ταυτοποίηση του δράστη και τελικά τη σύλληψή του. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

