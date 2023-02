Άγριο έγκλημα στο Τέξας: Σκότωσε τρεις έφηβες και προσπάθησε να βιάσει μια 12χρονη πριν τελικά αυτοκτονήσει

Ένα αδιανόητο έγκλημα συνέβη στο Τέξας με έναν 38χρονο, ο οποίος επιτέθηκε σε τέσσερα έφηβα κορίτσια, σκότωσε τα τρία και προσπάθησε να βιάσει το τέταρτο το οποίο -ευτυχώς- κατάφερε να του ξεφύγει. Να σημειωθεί ότι ένα από τα τρία θύματα ήταν έγκυος.

Αμέσως μετά ο 38χρονος αυτοκτόνησε αφού κατάφερε να βυθίσει το πένθος πολλές οικογένειες.

Οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες από το people.com, λένε ότι ο 38χρονος Humberto Valdez-Saldana σκότωσε τη 19χρονη Sayuri Gil – η οποία ήταν έξι μηνών έγκυος – και τη μικρότερη αδελφή της, τη 13χρονη Melany Torres το βράδυ του Σαββάτου.

Άγνωστο το κίνητρο

Σύμφωνα με το ABC 13, το τρίτο θύμα αναγνωρίστηκε από την οικογένειά της ως η 14χρονη Laisha Perez, η οποία ζούσε στη γειτονιά Galena Park και ήταν φίλη με τις έφηβες κοπέλες.

Ο Valdez-Saldana ήταν ο φίλος της μητέρας της Sayuri και της Melany, η οποία δεν ήταν στο σπίτι την ώρα των δολοφονιών, αναφέρει το πρακτορείο.

Αφού ο Valdez-Saldana σκότωσε τους τρεις εφήβους, επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα 12χρονο κορίτσι και στη συνέχεια της είπε να το σκάσει.

Four people are dead, including three teen girls, in an apparent murder-suicide in Galena Park, according to Sheriff Ed Gonzalez https://t.co/S2BmPu5CKL

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) February 19, 2023