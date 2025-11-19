Αγριογούρουνα έκαναν «βόλτα» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

Την εμφάνισή τους σε κατοικημένη περιοχή των Διαβατών έκαναν το απόγευμα της Τετάρτης αγριογούρουνα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δέλτα ενημερώθηκε έγκαιρα.

Ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βερβίτης και η δήμαρχος Γερακίνα Μπισμπινά συντόνισαν την αντίδραση. Αστυνομία Σίνδου εντόπισε τα ζώα κοντά στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Ειδοποιήθηκε το Δασαρχείο, που έστειλε όχημα και ειδικό κλιμάκιο. Τα αγριογούρουνα απομακρύνθηκαν χωρίς να τραυματιστεί κανείς και χωρίς να σημειωθούν ζημιές.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Δέλτα καλεί τους πολίτες σε περίπτωση που επαναληφθεί αντίστοιχο φαινόμενο «να επικοινωνούν με την Αστυνομία ή με την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας έως οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιληφθούν του θέματος».

Το φαινόμενο γίνεται ολοένα και συχνότερο σε αστικές και περιαστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω της μείωσης των φυσικών ενδιαιτημάτων και της αφθονίας τροφής μέσα στους οικισμούς.

