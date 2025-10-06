Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία

Ένας άγριος τσακωμός ήταν η αφορμή για να οδηγηθεί ένα ζευγάρι στα κρατητήρια, με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας 38χρονος και η 40χρονη σύντροφός του βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Ο καβγάς ανάμεσά τους ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο και πήρε άγριες διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι και σε σωματικές επιθέσεις. Όπως προέκυψε, και οι δύο άσκησαν βία ο ένας στον άλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο. Το ζευγάρι αλληλομηνύθηκε, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο και να οδηγηθούν στα κρατητήρια, όπου κρατούνται μέχρι την απολογία τους.

Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη τις επόμενες ώρες.

