Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία

Ένας έντονος καβγάς μέσα σε αυτοκίνητο στα ξημερώματα της Κυριακής κατέληξε σε συλλήψεις και για τους δύο συντρόφους, μετά από αμοιβαίες καταγγελίες για σωματική βία.

Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
06 Οκτ. 2025 11:23
Pelop News

Ένας άγριος τσακωμός ήταν η αφορμή για να οδηγηθεί ένα ζευγάρι στα κρατητήρια, με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας 38χρονος και η 40χρονη σύντροφός του βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Ο καβγάς ανάμεσά τους ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο και πήρε άγριες διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι και σε σωματικές επιθέσεις. Όπως προέκυψε, και οι δύο άσκησαν βία ο ένας στον άλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο. Το ζευγάρι αλληλομηνύθηκε, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο και να οδηγηθούν στα κρατητήρια, όπου κρατούνται μέχρι την απολογία τους.

Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη τις επόμενες ώρες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
11:15 Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με 70 σκάγια – Οργή στην τοπική κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ