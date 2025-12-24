Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου – Συλλήψεις ανηλίκων

Άγριος ξυλοδαρμός με θύμα έναν 15χρονο καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε πλατεία του Άγιος Νικόλαος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος περικυκλώθηκε, για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστοι, και δέχθηκε βίαιη επίθεση από παρέα τεσσάρων συνομηλίκων του. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από το ίδιο το θύμα και τους γονείς του.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση, καθώς και της μητέρας ενός εκ των συλληφθέντων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Το τέταρτο άτομο που φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Με εισαγγελική εντολή, οι ανήλικοι που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 15χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του και δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων βίας μεταξύ ανηλίκων που προβληματίζουν τις αρχές και την τοπική κοινωνία.

