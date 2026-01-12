Άγριος ξυλοδαρμός 37χρονης δασκάλας στο Μαρμάρι Ευβοίας – Στο νοσοκομείο με πολλαπλές κακώσεις

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε μια 37χρονη δασκάλα στο Μαρμάρι, μετά από επεισόδιο με τον 22χρονο σύντροφό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βίαιο περιστατικό αποδίδεται σε λόγους ζηλοτυπίας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου διακομίστηκε με πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στην παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων, ενώ η κατάστασή της αξιολογήθηκε από το ιατρικό προσωπικό.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το θύμα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του φερόμενου δράστη, γεγονός που ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός.

