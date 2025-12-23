Αγρότες: Από την Πάτρα μέχρι τα Μάλγαρα και από τη Θήβα στη Νίκαια , όλα τα μπλόκα LIVE

Φαίνεται ότι αντί για χριστουγεννιάτικη ξεγνοιασιά, τους περίμενε ένας Γολγοθάς. Ο λόγος για αρκετούς οδηγούς που επέλεξαν να ξεκινήσουν σήμερα (23/12/25) για την απόδραση των εορτών, βρέθηκαν κολλημένοι στην Αθηνών – Λαμίας, σε μια ουρά άνω των 15 χιλιομέτρων που έχει δημιουργηθεί από το Σχηματάρι και λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας.

Κυκλοφοριακό αλαλούμ στους δρόμους ενόψει Χριστουγέννων – Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω μπλόκων

Ενώ οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα έχουν διαβεβαιώσει πως θα σταθμεύσουν στην άκρη των αυτοκινητόδρομων τα τρακτέρ τους, η Τροχαία επιμένει πως ο δρόμος παραμένει επικίνδυνος για τους οδηγούς με τα παραταγμένα τρακτέρ μέσα στον δρόμο. Όσοι θέλουν να φτάσουν Λαμία θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη Λιβαδειά. Κάπως έτσι, η Αθηνών – Λαμίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη.

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ

Πάτρα

Στο κόμβο της Εγλυκάδας οι αγρότες παραμένουν στην Ολυμπία Οδό, έχοντας ανοίξει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο και έτσι η κίνηση προς Πύργο γίνεται από παρακαμπτήριους. Κλειστή η περιμετρική της Πάτρας. Πρόβλημα υπάρχει και στην Ιόνια Οδό.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους χάρτες επιβίωσης για τα μπλόκα, καθώς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της Ελλάδας.

Μάλγαρα

Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνονται αυτοκίνητα να κινούνται σε χωματόδρομους καθώς η Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι μπλοκαρισμένη.

Θήβα

Την ίδια ώρα στο μπλόκο της Θήβας οι αγρότες δεν επιτρέπουν από τα αυτοκίνητα να διέρχονται του δρόμου με αποτέλεσμα η τροχαία να τους κατευθύνει προς παρακαμπτήριους.

Ωστόσο, οι παρακαμπτήριοι δρόμοι πλέον βρίσκονται στο «κόκκινο» με αποτέλεσμα οι οδηγοί για να αποφύγουν την κίνηση να χρησιμοποιούν τα GPS τους που τους κατευθύνουν σε χωματόδρομους μέσα από χωράφια.

Δεκάδες αυτοκίνητα μπλέκονται σε χωριά και σε μικρά δρομάκια, προσπαθώντας να βγουν σε κεντρικό δρόμο.

Νίκαια

Ανοιχτούς τους δρόμους άφησαν σήμερα οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.



Οι αγρότες ωστόσο δεν αποχωρούν από το μπλόκο, δηλώνοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών, σύμφωνα με τα όσα επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



