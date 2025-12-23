Κυκλοφοριακό αλαλούμ στους δρόμους ενόψει Χριστουγέννων – Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω μπλόκων

Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι οδηγοί που επιλέγουν να ταξιδέψουν για τις ημέρες των Χριστουγέννων, καθώς από το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025 επικρατεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο εθνικό οδικό δίκτυο, λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Παρότι αγρότες σε αρκετά σημεία διαβεβαιώνουν ότι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ τους στην άκρη των αυτοκινητοδρόμων, η Τροχαία επιμένει ότι η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, καθώς τα παραταγμένα αγροτικά οχήματα βρίσκονται εντός του οδοστρώματος, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Ουρά 15 χιλιομέτρων στην Αθηνών – Λαμίας

Από νωρίς το πρωί το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στον άξονα Αθηνών – Λαμίας. Από το Σχηματάρι έως λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας, και προκειμένου να αποφευχθεί το μπλόκο του Κάστρου, σχηματίστηκε ουρά που έφτασε τα 15 χιλιόμετρα, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Η Τροχαία έχει περιορίσει την κυκλοφορία σε μία λωρίδα και κατευθύνει τους οδηγούς προς τον κόμβο της Ριτσώνας, ενώ όσοι έχουν προορισμό τη Λαμία υποχρεώνονται να κινηθούν μέσω Λιβαδειάς.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η μαρτυρία οδηγού που μίλησε στο Live News, ο οποίος ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί από το Ηράκλειο Αττικής με προορισμό την Καβάλα και λίγο πριν τις 16:30 βρισκόταν ακόμη πριν από τη Λαμία.

Πάτρα: Κλειστή η Περιμετρική – Παρακάμψεις προς Πύργο

Στην Πάτρα, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο του κόμβου Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό, έχοντας ανοίξει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έδωσε τον δρόμο στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα η κίνηση προς Πύργο να πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων.

Παράλληλα, κλειστή παραμένει η Περιμετρική της Πάτρας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Ιόνια Οδό, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Μάλγαρα: Μερική αποσυμφόρηση μετά από 22 ημέρες

Στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα διόδια των Μαλγάρων, η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες προς Αθήνα και από τρεις λωρίδες προς Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες αποκλεισμού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά τις προηγούμενες ημέρες. Παρ’ όλα αυτά, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται οδηγοί να κινούνται ακόμη και σε χωματόδρομους, καθώς ο βασικός άξονας παραμένει κατά διαστήματα μπλοκαρισμένος.

Θήβα: Στο «κόκκινο» οι παρακαμπτήριοι

Στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων, με την Τροχαία να κατευθύνει την κυκλοφορία σε παρακαμπτήριους δρόμους. Ωστόσο, και αυτοί βρίσκονται πλέον στα όριά τους, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να χρησιμοποιούν GPS που τους οδηγούν σε χωματόδρομους και αγροτικές περιοχές.

Δεκάδες οχήματα εγκλωβίζονται σε χωριά και στενά δρομάκια, προσπαθώντας να επανέλθουν σε κεντρικό οδικό δίκτυο, γεγονός που εντείνει την ταλαιπωρία και τους κινδύνους.

Νίκαια: Ανοιχτοί οι δρόμοι, αλλά τα μπλόκα παραμένουν

Στη Νίκαια, οι αγρότες άφησαν ανοιχτούς τους δρόμους, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων ενόψει Χριστουγέννων. Παράλληλα, πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), κ. Ρίζος Μαρούδας, οι αγρότες δεν αποχωρούν από τα μπλόκα, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

