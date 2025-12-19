Αγρότες: Αποφασισμένοι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, δεν κάνουν πίσω, μπλόκα παντού! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα κλείνοντας παρακαμπτήριες οδούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων από οδηγούς.

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας έκλεισαν τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας και στα δύο ρεύματα. Η γέφυρα αναμένεται να μείνει κλειστεί για τρεις ώρες. Ανοιχτή παραμένει η παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας.

Το μεσημέρι της Παρασκευής οι αγρότες της Θεσσαλίας έκλεισαν με τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές μηχανές των παρακαμπτήριο δρόμο που οδηγεί από και προς τη Λάρισα για τρεις ώρες. Κλειστός είναι και ο κόμβος του Πλατύκαμπου. Τα τρακτέρ είναι στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Βόλου διακόπτοντας την κυκλοφορία στον κόμβο του Πλατυκάμπου και στο ύψος του χωριού Αχιλλείου, γεγονός το οποίο έχει κινητοποιήσει την αστυνομία, ώστε να διευθετήσει την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, κάνοντας εκτροπή αυτής από διαφορετικές διόδους.



Ουρές στη Ριτσώνα

Νωρίτερα οι αγρότες από το μπλόκο στο Μπράλο απέκλεισαν τον παρακαμπτήριο δρόμο στο 175 χλμ που οδηγεί από τη Λαμία προς Θήβα και Λιβαδειά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές οχημάτων στην παράκαμψη της Ριτσώνας.

Στα διόδια των Μαλγάρων, η μία λωρίδα του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη άνοιξε για να διευκολυνθεί η κίνηση των οχημάτων με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ουρές. Ταυτόχρονα οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας έκλεισαν για δύο ώρες τα την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Δείτε βίντεο από τα Μάλγαρα:

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αποφυγή του μπλόκου στους παραδρόμους του Μπράλου

Κατεύθυνση Κυκλοφορίας προς Αθήνα

Όλα τα οχήματα (πλην των φορτηγών) τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Η/Κ Ανθήλης (χ/θ 209,984 του ΑΘΕ) και μέσω του παραδρόμου του Α.Θ.Ε. θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Ηράκλειας – Δαμάστας και μέσω της Κάτω Δαμάστας στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας (3 χ/θ).

Στη συνέχεια, στη χ/θ 21,000 της Εθνικής Οδού Θερμοπυλών – Ιτέας, θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και μέσω της Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θήβας και του Α/Κ Ριτσώνας, θα εισέρχονται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε..

Όλα τα οχήματα (πλην των φορτηγών) τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Ε65 με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον κόμβο Κόμματος (χ/θ 5,700 του Ε65) προς τον αυτ/μο Α.Θ.Ε. (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη).

Στη συνέχεια, θα εκτρέπονται στον Κόμβο Ροδίτσας (χ/θ 212,575 του αυτ/μου Α.Θ.Ε.) προς Λαμία και μέσω του Κόμβου Σερδάρη, θα κατευθύνονται στον παράδρομο του αυτ/μου Α.Θ.Ε. και θα ακολουθούν τη διαδρομή της προηγούμενης παραγράφου.

Δηλαδή, μέσω του παραδρόμου του αυτ/μου Α.Θ.Ε. θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Ηράκλειας – Δαμάστας και μέσω της Δ.Κ. Κάτω Δαμάστας στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας (3χ/θ). Στη συνέχεια, στη χ/θ 21,000 της Εθνικής Οδού Θερμοπυλών – Ιτέας, θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και μέσω της Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θήβας και του Α/Κ Ριτσώνας, θα εισέρχονται στον αυτ/μο ΑΘΕ.

Όλα τα φορτηγά οχήματα τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. και στον αυτ/μο Ε65 με κατεύθυνση προς Αθήνα, κατόπιν υπόδειξης των τροχονόμων, θα σταθμεύουν προσωρινά σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

Κατεύθυνση Κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Όλα τα οχήματα (πλην των φορτηγών) τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Η/Κ Σκάρφειας (χ/θ 185,127 του αυτ/μου Α.Θ.Ε.) και στη συνέχεια μέσω Επαρχιακής Οδού Κόμνηνας- Ρεγκινίου (Ρεγκίνι) και Επαρχιακής Οδού Αταλάντης – Εξάρχου (Μόδι) θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς (χ/θ 58,500). Ακολούθως, θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας (χ/θ 21,000) και στην χ/θ 13,000 αυτής, θα εκτρέπονται αριστερά στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Στη συνέχεια, μέσω του Κόμβου Κόμματος και της συνδετήριας οδού, θα εισέρχονται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε..

Όλα τα φορτηγά οχήματα τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, κατόπιν υπόδειξης των τροχονόμων, θα σταθμεύουν προσωρινά σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Όσα κινούνται στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας δύνανται να σταθμεύουν προσωρινά σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων ή να εκτρέπονται αριστερά στην χ/θ 13,000 της Ε.Ο. Θερμοπυλών – Λαμίας (Χάνι Καρανάσιου) στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας με κατεύθυνση προς Δ.Κ. Ηράκλειας.

Τι αποφάσισαν οι αγρότες για τους παραδρόμους

Όπως μετέδωσε το lamiareport.gr, οι συμμετέχοντες στη συνέλευση του Λευκώνα Σερρών αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου η ΓΣ των μπλόκων αποφάσισε άνοιγμα των διοδίων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κομμάτι των μετακινήσεων. Οι ώρες ανοίγματος, καθώς και η ημέρα θα αποφασίζετε από κάθε μπλόκο.

Στόχος είναι να επαναληφθεί το τρίωρο κλείσιμο των παραδρόμων τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια, σε συνεννόηση με την αστυνομία θα ανοίξουν για 3 ημέρες και τα κεντρικά μπλόκα, παραχωρώντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσει να μετακινηθεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων για τις γιορτές.











