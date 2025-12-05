Αγρότες: Μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα

05 Δεκ. 2025 19:12
Pelop News

Οι αγρότες απέκλεισαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη απέκλεισαν στις 6.30 το απόγευμα, που έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Κλειστό παραμένει από τη Δευτέρα το ρεύμα προς Αθήνα.

Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη-«Πάτα τον» έλεγαν διαδηλωτές ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5.30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

