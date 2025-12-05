Αγρότες-Δυτική Ελλάδα: Τα αιτήματα πήγαν στον υπουργό – Ξεκίνημα μπλόκων και σε Ερύμανθο, σήμερα και η Αιγιάλεια

Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος έθεσε και το θέμα της επέκτασης του Φράγματος Πηνειού – Η συντονιστική των κινητοποιήσεων στον Χρίστο Δήμα

Αγρότες-Δυτική Ελλάδα: Τα αιτήματα πήγαν στον υπουργό - Ξεκίνημα μπλόκων και σε Ερύμανθο, σήμερα και η Αιγιάλεια Ο Χρίστος Δήμας με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των κινητοποιήσεων
05 Δεκ. 2025 14:00
Οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας μπήκαν με δυναμικό τρόπο στη μάχη των κινητοποιήσεων.

Την αρχή έκανε η Δυτική Αχαΐα, σειρά χθες πήρε ο Ερύμανθος και από σήμερα μπαίνει στον χορό και η Αιγιάλεια.
Η Δυτική Αχαΐα, πάντως, έχει κάνει μέχρι στιγμής τον μεγαλύτερο θόρυβο κι ενδεικτικό είναι ότι χθες αντιπροσωπεία των αγροτών αποτελούμενη από τους Γιώργο Βεσκούκη, Γιώργο Παπαχριστόπουλο, Βασίλη Γκοτσόπουλο και Κώστα Γκοτσόπουλο επέδωσε στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ψήφισμα με τα αιτήματα των παραγωγών, τα οποία δεν αφορούν μόνο τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων και την οικονομική «αιμορραγία» του κλάδου μετά και το πλήγμα από την ευλογιά, αλλά και την έλλειψη σημαντικών υποδομών.

Μάλιστα, μαζί με τους αγρότες στη συνάντηση ήταν και ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος έθεσε και το θέμα της επέκτασης του Φράγματος Πηνειού για την άρδευση του κάμπου της Κάτω Αχαΐας, για το οποίο ο Χρ. Δήμας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ορίζοντας και όρισε σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον ειδικό γραμματέα Υδραυλικών Εργων και Κτιρίων, Χαράλαμπο Μυγδάλη, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Στο περιθώριο της χθεσινής συνάντησης, ο Χρ. Δήμας έδειξε θετικός και στο αίτημα του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας για ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης της δημοτικής οδοποιίας, η οποία έχει καταστραφεί από τη διέλευση μεγάλων φορτηγών και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών-Πύργου.

– Σήμερα (18.00) έχει προγραμματιστεί η έναρξη των κινητοποιήσεων στον Σελινούντα, ενώ, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, θα συνεχιστούν σήμερα οι κινητοποιήσεις σε Κουρλαμπά και Διάσελλο.

– Παρέμβαση υπέρ των αγροτών έκανε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Νίκος Μοίραλης, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η κυβέρνηση ξέχασε να μιλήσει για τα κλειστά σπίτια των αγροκτηνοτρόφων και σήμερα μιλάει για τους κλειστούς δρόμους από τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου της επικράτειας». Και πρόσθεσε τα εξής: «Η ελληνική κοινωνία θα σταθεί δίπλα στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και θα υπερθεματίσει για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών για καταβολή των νόμιμων ετήσιων επιδοτήσεων. Η μάχη τους είναι και δικιά μας μάχη».

– Την αλληλεγγύη της στους αγροτοκτηνοτρόφους εξέφρασε με ανακοίνωσή της και η δημοτική αρχή της Πάτρας. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Καταγγέλλει την κυβέρνηση της ΝΔ, που αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών στέλνει για μια ακόμα φορά τις δυνάμεις καταστολής για να τους εμποδίσει να διεκδικήσουν το αυτονόητο».

