Με τρακτέρ, πανό και οργή, οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας βγήκαν στους δρόμους ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις για τις απώλειες από την ευλογιά που πλήττει τα κοπάδια τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους του Μεσολογγίου για την ευλογιά των ζώων ΒΙΝΤΕΟ
13 Οκτ. 2025 13:34
Έντονη κινητοποίηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μεσολόγγι, έξω από το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τη δραματική κατάσταση που έχει προκαλέσει η ευλογιά των ζώων στην περιοχή.

Με τρακτέρ και πανό, οι παραγωγοί εξέφρασαν την αγωνία και την αγανάκτησή τους, ζητώντας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα προστασίας, στήριξης και αποζημιώσεις για τις απώλειες που έχουν υποστεί. Οι συγκεντρωμένοι τόνισαν πως η εξάπλωση της νόσου απειλεί όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και το ίδιο το μέλλον των τοπικών μονάδων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Φίλιας, υποδέχθηκε τους διαμαρτυρόμενους μαζί με στελέχη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ακούσει τα αιτήματά τους και να μεταφέρει τις ανησυχίες τους στο αρμόδιο Υπουργείο.

Οι αγρότες δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την πολιτεία, τονίζοντας ότι η ευλογιά έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες απώλειες και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

