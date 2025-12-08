Αγρότες με δεκάδες τρακτέρ κατευθύνονται στην Πάτρα: Μπλόκο της Αστυνομίας στην Ακτή Δυμαίων ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμακώνεται η ένταση στην Αχαΐα, με τους αγρότες να μπαίνουν δυναμικά στην Πάτρα με αυτοκινητοπορεία δεκάδων τρακτέρ, ενώ προηγήθηκε μπλόκο της Αστυνομίας στην είσοδο της πόλης, στην περιοχή Γλαύκου – Ακτής Δυμαίων.

08 Δεκ. 2025 13:06
Pelop News

Στην Πάτρα έφτασαν το μεσημέρι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ, που ξεκίνησαν από τον κόμβο Κουρλαμπά, με την αυτοκινητοπορεία να κατευθύνεται προς τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Εθνική Οδό, όπου έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο.

Δεκάδες τρακτέρ που ξεκίνησαν το μεσημέρι από τον κόμβο Κουρλαμπά κατευθύνονται προς τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Εθνική Οδό, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Νωρίτερα, ένταση σημειώθηκε στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων, στο ύψος του Γλαύκου, όταν δυνάμεις της Αστυνομίας επιχείρησαν να ανακόψουν την πορεία των αγροτών προς την πόλη, στήνοντας μπλόκο με διμοιρίες των ΜΑΤ. Οι αγρότες, ωστόσο, συνέχισαν συντεταγμένα την κινητοποίησή τους, με στόχο να φτάσουν στο κέντρο των εξελίξεων.

Την ίδια ώρα, τα μπλόκα στην Αχαΐα παραμένουν ενεργά. Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένος στο ύψος της Κάτω Αχαΐας από τρακτέρ, ενώ η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό διεξάγεται κανονικά. Στο Αίγιο, κλειστός παραμένει ο κόμβος του Σελινούντα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου.

Η Πατρών – Τριπόλεως (111) παραμένει, μέχρι στιγμής, ανοιχτή, ωστόσο οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο αποκλεισμό τις επόμενες ώρες, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Η σημερινή κινητοποίηση οργανώνεται από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας και αποτελεί μέρος της γενικευμένης κλιμάκωσης που καταγράφεται σε όλη τη χώρα, με βασικό αίτημα τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Στην Πάτρα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου αναμένεται να κορυφωθεί η σημερινή διαμαρτυρία, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

