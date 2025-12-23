Αγρότες με τρακτέρ έκαναν… κατάληψη στο κέντρο της Καλαμάτας

Απηύθυναν κάλεσμα συμπαράστασης στους πολίτες, ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα που δίνουν, ενώ ξεκαθάρισαν ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα αιτήματά τους

Αγρότες με τρακτέρ έκαναν... κατάληψη στο κέντρο της Καλαμάτας
23 Δεκ. 2025 21:26
Pelop News

Στην Καλαμάτα δυναμική παρουσία στο κέντρο της πόλης πραγματοποίησαν απόψε το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 19:00, δεκάδες τρακτέρ από το μπλόκο στον κόμβο της Θουρίας, στον «αυτοκινητόδρομο του Μορέα» εισήλθαν οργανωμένα στο κέντρο της πόλης και στάθμευσαν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στην κεντρική πλατεία, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα.

Κάλεσμα συμπαράστασης
Αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς απηύθυναν κάλεσμα συμπαράστασης στους πολίτες της Καλαμάτας, ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα που δίνουν, ενώ ξεκαθάρισαν ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα αιτήματά τους. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, θα περάσουν τα Χριστούγεννα και το ρεβεγιόν στο μπλόκο της Θουρίας, δηλώνοντας ότι, αν χρειαστεί, θα παραμείνουν εκεί και την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνια, ακόμη και τις Απόκριες, για όσο διάστημα απαιτηθεί.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, η κίνηση των οχημάτων από και προς την Αθήνα διεξάγεται μέσω των παραδρόμων, ύψος της Θουρίας χωρίς να έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα.

