Ισπανία: Διπλή δολοφονία, τσακωμός με δύο άνδρες που είχαν κάνει κατάληψη σε σαλέ

Σύμφωνα ωστόσο με την εφημερίδα El Pais, τα θύματα είναι Γερμανοί και οι δράστες Πολωνοί, που έχουν απασχολήσει τις ισπανικές αρχές και για άλλα αδικήματα στο παρελθόν

Ισπανία: Διπλή δολοφονία, τσακωμός με δύο άνδρες που είχαν κάνει κατάληψη σε σαλέ
23 Δεκ. 2025 20:56
Pelop News

Στην Ισπανία δύο Γερμανοί πολίτες δολοφονήθηκαν τη Δευτέρα κοντά στο Έλτσε, κατά τη διάρκεια ενός καυγά που πήρε διαστάσεις και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο υπόπτων, μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;», επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN

«Αναφορικά με τη διπλή ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε χθες (Δευτέρα), 22 Δεκεμβρίου, γύρω στις 18.00, σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο Έλτσε, η Χωροφυλακή του Αλικάντε επιβεβαιώνει ότι συνελήφθησαν σήμερα δύο ύποπτοι» ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Η Χωροφυλακή αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εθνικότητας είναι τα θύματα και οι συλληφθέντες.

Σύμφωνα ωστόσο με την εφημερίδα El Pais, τα θύματα είναι Γερμανοί και οι δράστες Πολωνοί, που έχουν απασχολήσει τις ισπανικές αρχές και για άλλα αδικήματα στο παρελθόν. Επικαλούμενοι το «απόρρητο» της έρευνας, η Χωροφυλακή δεν επιβεβαίωσε ούτε την ύπαρξη και τρίτου θύματος που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «έχει τραυματιστεί σοβαρά» και νοσηλεύεται. Η ταυτότητά που παραμένει άγνωστη.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα τρία θύματα προσπάθησαν να διώξουν τους δύο υπόπτους από ένα σαλέ που είχαν καταλάβει και ακολούθησε καυγάς μεταξύ τους. Οι δράστες στη συνέχεια ταμπουρώθηκαν στο σπίτι και η αστυνομία διαπραγματεύτηκε μαζί τους, με τη βοήθεια διερμηνέα, πείθοντάς τους να παραδοθούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:26 Αγρότες με τρακτέρ έκαναν… κατάληψη στο κέντρο της Καλαμάτας
21:17 Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Ο Μητροπολίτης Πατρών σε Ιδρύματα της πόλης, ΦΩΤΟ
20:56 Ισπανία: Διπλή δολοφονία, τσακωμός με δύο άνδρες που είχαν κάνει κατάληψη σε σαλέ
20:46 «Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την πορεία προς την επιστροφή στη Super League»
20:35 «Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;», επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN
20:25 Πάτρα: Οικογένεια με ναρκωτικά, μητέρα και γιος συνελήφθησαν
20:14 Βούτηξε στο κενό από ταράτσα κτηρίου και αυτοκτόνησε γνωστός αθλητικός ρεπόρτερ, ΒΙΝΤΕΟ
20:04 Ιταλία: Πρόστιμο 256 εκατομμυρίων ευρώ στη Ryanair για κατάχρηση
19:53 Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αύξηση του κατώτατου μισθού 27%!
19:43 5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Για πάντα στην καρδιά μας!
19:31 Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα
19:21 Τότε θα γίνει η κηδεία του Λευτέρη Κακουλίδη
19:10 Είναι πραγματική τρέλα! Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball
19:00 Οδηγούν την κοινωνία στο μίσος και την τοξικότητα
18:46 Μαθητής 14 χρονών συνελήφθη με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι έξω από σχολείο!
18:34 Τσάμπα περιμένατε αναλύσεις και φάσεις από Λανουά, η ΕΠΟ τον «έκοψε», αυτός είναι ο λόγος!
18:22 Αγρότες: Από την Πάτρα μέχρι τα Μάλγαρα και από τη Θήβα στη Νίκαια , όλα τα μπλόκα LIVE
18:21 Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ΠΔΕ για το 2026 – Ν. Φαρμάκης: «Κάνουμε κάθε χρόνο ένα βήμα προς τα εμπρός»
18:10 Κίνδυνος στο Τσέρνομπιλ: «Η ”σαρκοφάγος” από πάνω δεν θα αντέξει άμεσο πλήγμα ρωσικού πυραύλου ή drone»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ