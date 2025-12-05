Αγρότες: Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί σε νευραλγικά σημεία, στη μάχη και στην Κρήτη, επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Αγρότες: Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ
05 Δεκ. 2025 20:19
Pelop News

Για 5η ημέρα παραμένουν οι αγρότες αμετακίνητοι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ στο μέτωπο ρίχνονται και οι αγρότες της Κρήτης. Η κατάσταση οξύνθηκε μετά τα επεισόδια με σπρωξιές και χημικά μεταξύ αγροτών με τρακτέρ και ΜΑΤ κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ

Σήμερα (5/12/2025) το απόγευμα αγρότες ενίσχυσαν τα μπλόκα στη Θεσσαλονίκη. Η αερογέφυρα της Θέρμης αποκλείστηκε για περίπου μια ώρα. Η κίνηση επιτρεπόταν μόνο σε οχήματα για ευπαθείς ομάδες, όπως ασθενοφόρα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Νωρίτερα, επεισόδια σημειώθηκαν όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να εμποδίσουν τον αποκλεισμό της εισόδου του αεροδρομίου Μακεδονία.

Μάλιστα, αγρότες μπήκαν μέσα στα τρακτέρ και κινούμενη με όπισθεν κατευθύνονταν προς τους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονται στο σημείο, σταματώντας τα οχήματα μερικά εκατοστά από αυτούς. Όπως ακούγεται, κάποιοι φώναζαν «πάτα τον, τον π@@@@@».

Δείτε τους αγρότες να κάνουν όπισθεν με τα τρακτέρ προς τους αστυνομικούς:

Μπλόκα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας

Αύριο, οι παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αποφάσισαν σε συνέλευση να στήσουν νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, συζητήθηκε η συμμετοχή των τοπικών αγροτών στο πανελλαδικό κύμα διαμαρτυριών. Όπως αποφασίστηκε, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι από Σοχό, Άσσηρο, Καλλίνδοια, Κορώνεια, Βερτίσκο, Λαγκαδά και Λαχανά θα συγκεντρωθούν στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους και θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο, όπου αναμένεται να φτάσουν μέχρι τις 15:00.

Κοινό μπλόκο θα στηθεί και στη διασταύρωση Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες και κτηνοτρόφους Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς.

Αποκλεισμός τελωνείων

Στον Προμαχώνα δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές με νταλίκες, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Βουλγαρία, μετά τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού από τις 12:00 έως τις 18:00 και τον παρατεταμένο αποκλεισμό μέχρι τις 22:00. Κλειστό παρέμεινε μέχρι την ίδια ώρα και το τελωνείο των Ευζώνων. Στην εξοχή, οι αγρότες έκλεισαν τον σταθμό από τις 17:30 έως τις 21:30.

Μετά το μπλόκο στον Προμαχώνα, νέο μπλόκο στήθηκε στην Εγνατία Οδό από αγρότες των Σερρών και συγκεκριμένα στον κόμβο προς Κερδύλλια. Η κυκλοφορία διεκόπη και στα δύο ρεύματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση προς Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Περίπου 300 αγροτικά μηχανήματα παρατάχθηκαν στο οδόστρωμα, αφότου οι αγρότες μπλόκαραν τον δρόμο και οι αστυνομικές δυνάμεις αποσύρθηκαν. Όπως δηλώνουν, σκοπεύουν να παραμείνουν επ’ αόριστον.

Αποκλεισμούς ετοιμάζουν οι αγρότες στην Κρήτη

Αναβρασμός υπάρχει και στην Κρήτη, όπου οι αγρότες ετοιμάζουν αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Τη Δευτέρα το πρωί οργανώνεται συγκέντρωση της Ανατολικής Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ στα Χανιά αποφασίστηκε μπλόκο στη Σούδα και συμβολικός αποκλεισμός του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης.

Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια της Καρδίτσας

Στην Καρδίτσα, νέα μαζική συγκέντρωση αγροτών πραγματοποιήθηκε έξω από τα δικαστήρια, όπου επρόκειτο να εκδικαστεί αγροτοδικείο κατά του Κώστα Τζέλλα, προέδρου της ΕΟΑΣΚ.

Ο κ. Τζέλλας κατηγορείται για «κατάληψη οδοστρώματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση» στις κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου 2025. Οι αγρότες του Ε65, της Νίκαιας Λάρισας και των διοδίων Λόγγου παρέστησαν από νωρίς, παρά τη βροχή, παρατάσσοντας τρακτέρ στον δρόμο. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 3.11.2026.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια. Εκεί αναμένονται αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Πριν την πανελλαδική σύσκεψη, θα γίνει πανθεσσαλική

Μέσα στη νέα εβδομάδα αναμένεται πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Θα προηγηθεί πανθεσσαλική συνάντηση αγροτών της περιφέρειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Διατροφή: Μεγάλη προσοχή, το λάθος που εξασθενεί μυαλό και ανοσοποιητικό!
22:45 Πέθανε ο εμβληματικός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι
22:36 Γενική Συνέλευση της Κεντρική ‘Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας: Αποκέντρωση στην ανάπτυξη, ΦΩΤΟ
22:35 Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το βραβείο ειρήνης της FIFA στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026
22:25 Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες»
22:14 Κινητοποιήσεις αγροτών: Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
22:03 «Δεν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, δεν θέλω να γίνω Πούτιν ή Μαδούρο», ο Λαπόρτα για τον προεδρικό θώκο στη Μπαρτσελόνα
21:51 Νέα δεδομένα με αποκαλύψεις για τους «τιμωρούς παιδόφιλων», επιθέσεις «καρμπόν» με άγριο ξυλοδαρμό 48χρονου
21:40 Η κλήρωση των Ομίλων του Μουντιάλ 2026, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
21:30 Καιρός: Οι περιοχές που παραμένουν στο «κόκκινο», που συνεχίζει να χτυπά η κακοκαιρία Byron
21:21 Λευκά τριαντάφυλλα στο τελευταίο αντίο στο 24χρονο παλικάρι, βουβός πόνος στη Μακρυνεία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:10 Σκότωσε τον γείτονά του που προσπάθησε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα και αθωώθηκε!
20:59 Τι ακριβώς θέλει ο Προμηθέας;
20:55 Με Ατανασίεβιτς και χρώμα Πάτρας ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup «Νίκος Σαμαράς»
20:45 Ένταση στον κόμβο της ΒΙΠΕ, ΙΧ πέρασε το μπλόκο και τραυμάτισε αγρότη
20:40 Ρούμπιο: Καταγγέλλει το πρόστιμο της ΕΕ κατά του X ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό»!
20:29 Πατέρας και κόρη στα δικαστήρια, τη χτύπησε με γροθιά!
20:19 Αγρότες: Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ
20:07 Δυνατός σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα
19:54 Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ