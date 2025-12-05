Αγρότες: Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ

Για 5η ημέρα παραμένουν οι αγρότες αμετακίνητοι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ στο μέτωπο ρίχνονται και οι αγρότες της Κρήτης. Η κατάσταση οξύνθηκε μετά τα επεισόδια με σπρωξιές και χημικά μεταξύ αγροτών με τρακτέρ και ΜΑΤ κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ

Σήμερα (5/12/2025) το απόγευμα αγρότες ενίσχυσαν τα μπλόκα στη Θεσσαλονίκη. Η αερογέφυρα της Θέρμης αποκλείστηκε για περίπου μια ώρα. Η κίνηση επιτρεπόταν μόνο σε οχήματα για ευπαθείς ομάδες, όπως ασθενοφόρα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Νωρίτερα, επεισόδια σημειώθηκαν όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να εμποδίσουν τον αποκλεισμό της εισόδου του αεροδρομίου Μακεδονία.

Μάλιστα, αγρότες μπήκαν μέσα στα τρακτέρ και κινούμενη με όπισθεν κατευθύνονταν προς τους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονται στο σημείο, σταματώντας τα οχήματα μερικά εκατοστά από αυτούς. Όπως ακούγεται, κάποιοι φώναζαν «πάτα τον, τον π@@@@@».

Δείτε τους αγρότες να κάνουν όπισθεν με τα τρακτέρ προς τους αστυνομικούς:

Μπλόκα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας

Αύριο, οι παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αποφάσισαν σε συνέλευση να στήσουν νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, συζητήθηκε η συμμετοχή των τοπικών αγροτών στο πανελλαδικό κύμα διαμαρτυριών. Όπως αποφασίστηκε, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι από Σοχό, Άσσηρο, Καλλίνδοια, Κορώνεια, Βερτίσκο, Λαγκαδά και Λαχανά θα συγκεντρωθούν στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους και θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο, όπου αναμένεται να φτάσουν μέχρι τις 15:00.

Κοινό μπλόκο θα στηθεί και στη διασταύρωση Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες και κτηνοτρόφους Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς.

Αποκλεισμός τελωνείων

Στον Προμαχώνα δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές με νταλίκες, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Βουλγαρία, μετά τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού από τις 12:00 έως τις 18:00 και τον παρατεταμένο αποκλεισμό μέχρι τις 22:00. Κλειστό παρέμεινε μέχρι την ίδια ώρα και το τελωνείο των Ευζώνων. Στην εξοχή, οι αγρότες έκλεισαν τον σταθμό από τις 17:30 έως τις 21:30.

Μετά το μπλόκο στον Προμαχώνα, νέο μπλόκο στήθηκε στην Εγνατία Οδό από αγρότες των Σερρών και συγκεκριμένα στον κόμβο προς Κερδύλλια. Η κυκλοφορία διεκόπη και στα δύο ρεύματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση προς Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Περίπου 300 αγροτικά μηχανήματα παρατάχθηκαν στο οδόστρωμα, αφότου οι αγρότες μπλόκαραν τον δρόμο και οι αστυνομικές δυνάμεις αποσύρθηκαν. Όπως δηλώνουν, σκοπεύουν να παραμείνουν επ’ αόριστον.

Αποκλεισμούς ετοιμάζουν οι αγρότες στην Κρήτη

Αναβρασμός υπάρχει και στην Κρήτη, όπου οι αγρότες ετοιμάζουν αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Τη Δευτέρα το πρωί οργανώνεται συγκέντρωση της Ανατολικής Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ στα Χανιά αποφασίστηκε μπλόκο στη Σούδα και συμβολικός αποκλεισμός του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης.

Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια της Καρδίτσας

Στην Καρδίτσα, νέα μαζική συγκέντρωση αγροτών πραγματοποιήθηκε έξω από τα δικαστήρια, όπου επρόκειτο να εκδικαστεί αγροτοδικείο κατά του Κώστα Τζέλλα, προέδρου της ΕΟΑΣΚ.

Ο κ. Τζέλλας κατηγορείται για «κατάληψη οδοστρώματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση» στις κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου 2025. Οι αγρότες του Ε65, της Νίκαιας Λάρισας και των διοδίων Λόγγου παρέστησαν από νωρίς, παρά τη βροχή, παρατάσσοντας τρακτέρ στον δρόμο. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 3.11.2026.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια. Εκεί αναμένονται αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Πριν την πανελλαδική σύσκεψη, θα γίνει πανθεσσαλική

Μέσα στη νέα εβδομάδα αναμένεται πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Θα προηγηθεί πανθεσσαλική συνάντηση αγροτών της περιφέρειας.

