Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ

Αρχικά προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον σταθμό διοδίων των Καμινίων , αλλά δεν τους επέτρεψε η ΕΛ.ΑΣ.

05 Δεκ. 2025 19:54
Pelop News

Στην Κάτω Αχαΐα, οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι στον κόσμο της Κάτω Αχαΐας για διαμαρτυρία και είχαν παρατάξει στο πλάι τρακτέρ, ωστόσο εξαιτίας και των κακών καιρικών συνθηκών δεν έκλεισαν τον δρόμο.

Το απόγευμα πάντως μερίδα των Αγροτών πήγαν μέχρι τον σταθμό διοδίων των Καμινιών με στόχο να ανοίξουν τα διόδια, όμως με την παρέμβαση της Αστυνομικής Δύναμης δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το σημείο.

Παρολαυτά, εδώ και λίγα λεπτά, οι αγρότες ανέβηκαν με τα πόδια και έκλεισαν  τον δρόμο στον κόμβο της ΒΙΠΕ με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η κυκλοφορία οχημάτων χωρίς να ξέρει κάνεις πόσο θα διαρκέσει η διακοπή της κυκλοφορίας.

Οπως έχει ανακοινώσει η Ολυμπία οδό, η κυκλοφορία οχημάτων γίνεται με εκτροπή μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού.

