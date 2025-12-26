Αγρότες: Παραμένουν τα μπλόκα – Κρίσιμες αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Άνοιγμα λωρίδων για την εορταστική κυκλοφορία – «Δεν είναι οπισθοχώρηση», ξεκαθαρίζουν οι παραγωγοί

26 Δεκ. 2025 9:31
Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα σε εθνικές οδούς και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν λάβει «συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, την ώρα που προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω κλιμάκωση.

Η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα

Στην Αχαΐα, το μπλόκο της περιμετρικής οδού Πατρών στον κόμβο της Εγλυκάδας συμπληρώνει σήμερα 19 ημέρες παρουσίας. Μετά από συμφωνία μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας, τα τρακτέρ μετακινήθηκαν στη μία πλευρά του δρόμου, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα από το μεσημέρι της παραμονής των Χριστουγέννων να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Αντίστοιχα, στην Αιτωλοακαρνανία, όπου έχει στηθεί ένα από τα δυναμικότερα μπλόκα της χώρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραχώρησαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση στο ύψος των διοδίων Αγγελόκαστρου. Έτσι, δεν απαιτείται πλέον η διέλευση των οδηγών από την παλιά εθνική οδό και το κέντρο του Αγρινίου.

«Το άνοιγμα δεν σημαίνει υποχώρηση»

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι το προσωρινό «άνοιγμα» των μπλόκων για τη διευκόλυνση της εορταστικής μετακίνησης δεν μεταφράζεται σε οπισθοχώρηση των διεκδικήσεών τους. Όπως δηλώνουν, από το Σάββατο το πρωί επανατοποθετούν τα τρακτέρ τους στα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζουν κανονικά τις κινητοποιήσεις, τουλάχιστον έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε και θα δοθούν ξανά λωρίδες κυκλοφορίας για τους εκδρομείς.

Ρεβεγιόν στα μπλόκα και νέα σύσκεψη

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις γιορτινές ημέρες, οι αγρότες πέρασαν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια ρεβεγιόν πάνω στις εθνικές οδούς. Με φωτιές, φαγητό και την παρουσία των οικογενειών τους, έστειλαν μήνυμα αντοχής και αποφασιστικότητας.

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού έχει οριστεί για αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. Σύμφωνα με τους αγρότες, η σύσκεψη αυτή αποτελεί προάγγελο της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται έως την Κυριακή, όπου θα αποφασιστεί αν και με ποιον τρόπο θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας.

Τι λέει η κυβέρνηση

Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει επισημανθεί ότι, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν διευθετηθεί, τέσσερα βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Ωστόσο, οι αγρότες επιμένουν ότι απαιτούνται σαφείς και δεσμευτικές απαντήσεις, καθώς και ουσιαστικός διάλογος, προκειμένου να υπάρξει εκτόνωση της έντασης.

