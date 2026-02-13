Αγρότες: Παρατεταγμένα τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, ΒΙΝΤΕΟ

Στο Σύνταγμα έφτασαν λίγο πριν τις 17:00 τα τρακτέρ και οι αγρότες συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, αποφασισμένοι να διανυκτερεύσουν στην πλατεία.

Συνδικαλιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν ομιλίες για τα προβλήματα των κλάδων τους. Υπενθυμίζεται πως στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Τα τρακτέρ είχαν συγκεντρωθεί το πρωί της Παρασκευής στα διόδια των Αφιδνών και συνοδεία της Τροχαίας έφτασαν προς το κέντρο της πόλης, μέσω Κηφισού και λεωφόρου Αθηνών.

Οι Αρχές προχώρησαν σε απολύμανση για προληπτικούς λόγους για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε όλα τα τρακτέρ που βρίσκονται στην Αθήνα.

Η άφιξη των τρακτέρ στο Σύνταγμα:





«Μαζευτήκαμε εδώ γιατί το οφείλαμε στον λαό της Ελλάδας, στον εαυτό μας, στον αγώνα μας, στην ενότητα που επιτεύχθηκε 55 μέρες και στα αιτήματά μας που μένουν ανικανοποίητα και είναι αιτήματα επιβίωσης», είπε μεταξύ άλλων από το Σύνταγμα ο αγροτοσυνδικαλιστής, Ρίζος Μαρούδας.

«Ο πρωτογενής τομέας έχει μπει στο στόχαστρο γιατί δεν θέλουν ούτε φτηνά ούτε ποιοτικά προϊόντα. Θέλουν να μας σπρώξουν στη φυγή για αυτό δεν ικανοποιούν τα αιτήματα μας. Τρόφιμα θα υπάρχουν αλλά θα είναι εξαγόμενα και μεταλλαγμένα», σημείωσε.

