Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια σε Ρίο και Πύργο

Θέλουν να προωθηθούν τα αιτήματά τους

20 Δεκ. 2025 21:32
20 Δεκ. 2025 21:32
Pelop News

Στην Πάτρα αγρότες σήκωσαν σήμερα (20/12/2025) τις μπάρες στα διόδια του Ρίου επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση οχημάτων.

Επιπτώσεις: Λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών ακυρώσεις κρατήσεων έως και 50% σε Θεσσαλία και Ήπειρο

Αυτή η κινητοποίηση πραγματοποιείται με σκοπό να στείλουν οι αγρότες μήνυμα για τα προβλήματα του κλάδους, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος που μετακινείται την περίοδο των εορτών.

Λίγο νωρίτερα αντίστοιχη δράση είχαμε αγρότες της Ηλείας στα διόδια του Πύργου, ενώ  όπως έχει γνωστοποιηθεί στη διάρκεια του σαββατοκύριακο ανάλοηες ενέργειες θα επαναλαμβάνονται σε σταθμούς διοδίων σε όλη την Ελλάδα.

Μάλιστα οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει ότι στόχος τους με αυτές τις ενέργειές είναι η προώθηση των αιτημάτων τους και όχι η ταλαιπωρία του κόσμου.

