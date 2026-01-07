Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ

Νέα δεδομένα καθώς διάλογο με τον πρωθυπουργό ζητούν τώρα οι αγροτοσυνδικαλιστές της Νίκαιας Λάρισας, που εμμένουν ωστόσο στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Μπλόκα: Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών εισηγούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές της Νίκαιας

Στη συνέλευση που είναι σε εξέλιξη στο μπλόκο, εισηγούνται να προχωρήσουν από αύριο στους αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, ενώ προτείνουν να γίνει νέα πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο για να καθοριστεί η στάση τους στη συνέχεια. Ωστόσο, μετά από 39 ημέρες στα μπλόκα πλέον ζητούν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, ενώ δήλωσαν απογοητευμένοι με τις σημερινές ανακοινώσεις των υπουργών.

Στο ίδιο κλίμα της περαιτέρω κλιμάκωσης κινείται και η Καρδίτσα, ενώ σε εξέλιξη είναι η συνέλευση στο άλλο ισχυρό μπλόκο, αυτό των Μαλγάρων.

Την ίδια ώρα, όμως, μπλόκα κυρίως από τη βόρεια Ελλάδα κινούνται στην κατεύθυνση να ζητήσουν ραντεβού με τον πρωθυπουργό, χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση. Μεταξύ αυτών των μπλόκων είναι εκείνο στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, αλλά και των Μικροθηβών. Οι εκπρόσωποι αυτών των μπλόκων απηύθυναν επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα, στην οποία ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό. Η επιστολή τους έχει ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις .

1)

Κατά κοινή ομολογία πλέον έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

2)

Υπάρχουν υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.

Για το λόγο λοιπόν αυτό ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.

Αναμένοντας την απάντηση σας,

Με τιμή,

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΝΗΣΕΛΙ

ΣΚΥΔΡΑ

ΑΙΓΙΝΙΟ

Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κ. ΑΧΑΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

Αγροτικοί Σύλλογοι από όλες τις περιφέρειες

Το κλίμα στα ισχυρά μπλόκα της Θεσσαλίας όμως, είναι διαφορετικό: «Μετά από 39 μέρες περιμέναμε εξειδίκευση. Εμείς λέμε, συνεχίζουμε», είπε χαρακτηριστικά ο αγροτοσυνδικαλιστής Ρίζος Μαρούδας:

Στο κλίμα της περαιτέρω κλιμάκωσης κινούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές και στην Καρδίτσα (Ε- 65). Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν τρακτέρ προς τον Μπράλο, αλλά και προς το Μουργκάνι ώστε να αποκλειστεί ο δρόμος προς Ιωάννινα και Γρεβενά.

Σημειώνεται ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες νωρίτερα σήμερα, ωστόσο, δεν λένε όχι στον διάλογο.

