Μπλόκα: Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών εισηγούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές της Νίκαιας

Στο ίδιο κλίμα κινούνται στην Καρδίτσα, παράλληλα αναμένεται να κινηθούν τρακτέρ προς τον Μπράλο, αλλά και προς το Μουργκάνι ώστε να αποκλειστεί ο δρόμος προς Ιωάννινα και Γρεβενά.

Μπλόκα: Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών εισηγούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές της Νίκαιας
07 Ιαν. 2026 18:32
Pelop News

Οι αγροτοσυνδικαλιστές στη Νίκαια της Λάρισας, εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους  καθώς στη συνέλευση που θα γίνει σε λίγη ώρα στο μπλόκο, εισηγούνται να προχωρήσουν από αύριο (8/1/2026) στους αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, ενώ προτείνουν να γίνει νέα πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο για να καθοριστεί η στάση τους στη συνέχεια.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα της κυβέρνησης – Αποφασίζουν απόψε στα μπλόκα

Στο ίδιο κλίμα κινούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές και στην Καρδίτσα (Ε- 65). Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν τρακτέρ προς τον Μπράλο, αλλά και προς το Μουργκάνι ώστε να αποκλειστεί ο δρόμος προς Ιωάννινα και Γρεβενά.

Σημειώνεται ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες νωρίτερα σήμερα, ωστόσο, δεν λένε όχι στον διάλογο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκδικητική και καταχρηστική» καταγγελία για την απομάκρυνση της Τυχεροπούλου
19:31 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Νέα κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ!
19:11 Σφοδρή ενόχληση της Ρωσίας για την κατάσχεση του τάνκερ από ΗΠΑ, βουλευτής κάνει λόγο για πειρατεία!
19:00 Υπάρχει μόνο η μοναχική αισιοδοξία…
18:51 Φίλοι του δράστη στις Σέρρες έξω από τα δικαστήρια: Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το ξύλο μέχρι θανάτου στον 17χρονο
18:48 Επιστροφή στα χρόνια του «Μίστερ Κολτ»
18:41 Η θέση Φαραντούρη: Δεν μίλησα για ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού, καλωσόρισα την κάθοδό της
18:32 Μπλόκα: Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών εισηγούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές της Νίκαιας
18:21 Έτσι οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση του δεύτερου ρωσικού τάνκερ μετά το «Marinera», ΒΙΝΤΕΟ
18:10 Το «όχι» του Δήμου Πατρέων στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών
18:00 Κρας τεστ γρίπης: Έξαρση και ανησυχία στην Πάτρα – Αυξημένο το ιικό φορτίο στα λύματα
17:52 «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», Ασλανίδης κατά Καρυστιανού
17:43 Το πρόγραμμα των προημιτελικών με Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης
17:35 Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί»
17:24 Τραμπ για Βενεζουέλα: «Θα παραδώσει από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ»
17:16 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Ολοταχώς για sold out το ΣΕΦ – Αναμένεται το ντεμπούτο του Τζόουνς
17:08 Αυτά είναι τα 5 ζώδια που ευνοούνται οικονομικά το 2026 μετά από μια δύσκολη χρονιά
17:07 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πρόκριση για Ατρόμητο και Πήγασο
17:00 Πάτρα – Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ο κύκλος αίματος και το βάθος του…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ