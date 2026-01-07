Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα της κυβέρνησης – Αποφασίζουν απόψε στα μπλόκα

Απογοήτευση και δυσαρέσκεια επικρατούν στους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα, μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, το μεσημέρι της Τετάρτης (7 Ιανουαρίου 2025).

Η κυβέρνηση, μέσω του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, ανακοίνωσε μέτρα όπως η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία.

Ωστόσο, οι αγρότες κάνουν λόγο για γενικολογίες και ανεπαρκείς δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξουν πιο συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα.

Για τον λόγο αυτό, έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών των αγροτών στα διάφορα μπλόκα της χώρας:

16:00 στη Νίκαια Λάρισας

18:00 στα Μάλγαρα

18:30 στην Καρδίτσα

20:00 στην Αχαΐα

20:30 στην Αιτωλοακαρνανία

Οι αγρότες αναμένεται να αξιολογήσουν τα κυβερνητικά μέτρα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους, επιμένοντας στη διεκδίκηση ουσιαστικών αλλαγών για τη βιωσιμότητα του αγροτικού εισοδήματος.

