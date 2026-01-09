Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αχτίδα φωτός για εύρεση λύσης – Τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα

Μια μικρή ελπίδα δημιουργεί η εξέλιξη που σημειώθηκε χθες στην αντιπαράθεση αγροκτηνοτρόφων και κυβέρνησης.

Οι πληροφορίες από τα μπλόκα αναφέρουν ότι έπειτα από κινητοποιήσεις για περισσότερο από έναν μήνα, οι αγρότες αποδέχθηκαν εν τέλει την πρόκληση του Μεγάρου Μαξίμου για διάλογο, με τον όρο, όμως, ότι θα τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις θέσεις τους, αλλά με ανοικτούς τους δρόμους για τους οδηγούς.

Θυμίζουμε ότι ο πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε προαναγγείλει συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αγροτών, την ερχόμενη Τρίτη, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο θα γίνει και νέα πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα ταξιδέψει στην Αθήνα, για τη συνάντηση που θα γίνει στο Μαξίμου.

Από την πλευρά της, πάντως, η κυβέρνηση έχει θέσει δύο σαφείς προϋποθέσεις για την έναρξη του διαλόγου: Πρώτον, αναλογική και πανελλαδική εκπροσώπηση των κινητοποιήσεων και δεύτερον, άρση των μπλόκων.

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας και παρά την κακοκαιρία που επικράτησε στην περιοχή στο μεγαλύτερο διάστημα της χθεσινής ημέρας, υπήρξαν διακοπές κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα στα διόδια Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, στον κόμβο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική της Πάτρας και στον κόμβο Χανάκια στην Ολυμπία Οδό (αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου). Συγκεκριμένα:

Στην Πάτρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας διατήρησαν τον αποκλεισμό της μεγάλης Περιμετρικής οδού της πόλης στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπετο για μία ακόμη ημέρα στο τοπικό οδικό δίκτυο. Αστυνομικές δυνάμεις και κλούβες των ΜΑΤ ήταν σε επιφυλακή στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ενώ σε ετοιμότητα ήταν και για το λιμάνι της Πάτρας και τη ΒΙΠΕ.

Στην Ηλεία, οι αγροκτηνοτρόφοι απέκλεισαν την πρόσβαση τόσο στον νέο αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού, όσο και στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, ακολουθώντας την πανελλαδική απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό. Η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπετο χθες στην Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες του μπλόκου στα διόδια Αγγελοκάστρου προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, καθώς και του κόμβου Κουβαρά, έξω από το Αγρίνιο, ενώ κλειστή παρέμεινε και η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων. Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές, κατευθύνοντας τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές.

