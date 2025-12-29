Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ανοίγει η Περιμετρική της Πάτρας αλλά για λίγο – Τι στάση κρατούν οι αγρότες

Από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025, η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο ύψος της Εγλυκάδας, θα παραμείνει προσωρινά ανοιχτή για τα οχήματα, σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών. Η κυκλοφορία θα γίνεται από μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έκτακτα περιστατικά και λόγους οδικής ασφάλειας. Η προσωρινή διάνοιξη θα ισχύσει έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, οπότε ο δρόμος θα κλείσει εκ νέου επ’ αόριστον. Η κίνηση ρυθμίζεται με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την έξοδο των Χριστουγέννων, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Σε εθνικό επίπεδο, νωρίτερα μέσα στη Δευτέρα, οι αγρότες κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους, με νέους αποκλεισμούς δρόμων, παραδρόμων και μεθοριακών σταθμών, εντείνοντας την πίεση ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Στη Λάρισα, οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης Κιλελέρ, η οποία χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτική διαδρομή για την παράκαμψη του μπλόκου της Νίκαιας. Νωρίτερα, είχαν κλείσει παρακαμπτήριους στον Μπράλο και στην περιοχή του Αχιλλείου, ενώ ανακοινώθηκε ότι ο δρόμος θα ανοίξει προσωρινά στις 19:00. Παράλληλα, προγραμματίζεται μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας για την ενημέρωση και στήριξη των πολιτών.

Σε διαφορετικό κλίμα, οι αγρότες στα Μάλγαρα αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού έως την Πρωτοχρονιά, διευκολύνοντας την έξοδο των εκδρομέων. Τα διόδια λειτουργούν κανονικά, ως ένδειξη κοινωνικής ευθύνης.

Αντίθετα, στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, οι αγρότες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό για φορτηγά, επ’ αόριστον, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία. Οι κινητοποιήσεις ενισχύθηκαν από νέα τρακτέρ από όλο τον νομό, ενώ το θέμα καταγράφεται και στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Αιτωλοακαρνανία, περισσότεροι από 300 αγρότες απέκλεισαν την Ιόνια Οδό στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Το κλείσιμο αναμένεται να διαρκέσει έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στη Βόρεια Ελλάδα, τα τελωνεία Ευζώνων και Εξοχής Δράμας παραμένουν κλειστά κατά διαστήματα, κυρίως για φορτηγά, ενώ στη Χαλκηδόνα αποκλείστηκε ο κόμβος του αυτοκινητοδρόμου για όλα τα οχήματα, πλην των επειγόντων περιστατικών.

Οι αγρότες προγραμματίζουν πανελλαδική σύσκεψη το ερχόμενο Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Σίνδο, με στόχο τη συντονισμένη συνέχεια των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, δηλώνουν ότι θα υπάρξει διευκόλυνση της κυκλοφορίας ενόψει της εξόδου και επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Η κατάσταση στους δρόμους παραμένει εύθραυστη, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να ενημερώνονται διαρκώς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εναλλακτικές διαδρομές. Η συντονισμένη ενημέρωση θεωρείται κρίσιμη για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών κατά την περίοδο των εορτών.

