Μητσοτάκης για αγροτικό: «Αγρότες τραμπουκίζουν άλλους αγρότες που θέλουν διάλογο»

Ο πρωθυπουργός καλεί σε ειλικρινή συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ

29 Δεκ. 2025 20:31
Στο επίμαχο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Action24 με την Αθηναΐδα Νέγκα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαλόγου και τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας λόγω τραμπουκισμών εντός του αγροτικού κόσμου.

«Υπάρχουν αγρότες που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που ουσιαστικά τους τραμπουκίζουν, προκειμένου να μη σπάσει το μέτωπο», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από ενέργειες που τελικά ταλαιπωρούν την κοινωνία.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η πλειονότητα των αγροτών και κτηνοτρόφων, που αγγίζει περίπου 400.000 άτομα, δεν συμμετέχει στα μπλόκα. Τα 4.000 τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό του κλάδου, και η κυβέρνηση επιθυμεί να συνομιλήσει και με αυτούς που δεν είναι στους αποκλεισμούς αλλά αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα.

 

 

ΟΠΕΚΕΠΕ: η δυσκολότερη μεταρρύθμιση της χρονιάς

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως την πιο σύνθετη μεταρρύθμιση της χρονιάς. «Έπρεπε να πληρώνουμε με μία νέα διαδικασία ενώ οι παραγωγές συνεχίζονταν. Υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις στην πορεία, αλλά η μεταρρύθμιση προχωρά και αποτελεί το θεμέλιο για μία νέα αγροτική πολιτική», είπε.

Το νέο σύστημα, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, στοχεύει στην ταχύτερη και πιο διαφανή καταβολή αγροτικών ενισχύσεων, μέσω της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στόχος είναι οι αγρότες να μην παραμένουν απλώς αποδέκτες επιδοτήσεων, αλλά να μπορούν να επενδύουν, να βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, και να συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους.

Κάλεσμα για διάλογο και κοινωνική υπευθυνότητα

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε το κάλεσμά του για διάλογο: «Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος μπορεί να κλείνει δρόμους και να ταλαιπωρεί την κοινωνία, αλλά να μην θέλει να ακούσει τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα».

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για την ταλαιπωρία των πολιτών κατά την περίοδο των εορτών και κάλεσε τους αγρότες να διευκολύνουν όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν. «Είναι σημαντικές μέρες για την οικονομική δραστηριότητα και την τροφοδοσία της αγοράς», τόνισε.

Προοπτική του πρωτογενούς τομέα

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι χρειάζεται μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τον πρωτογενή τομέα, πέρα από τις επιδοτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις, βελτίωση υποδομών, μείωση κόστους παραγωγής και ενίσχυση της συνεργασίας των αγροτών.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της εσωτερικής πειθαρχίας και της προσωπικής ψυχραιμίας για την άσκηση εξουσίας, όπως και στην ανάγκη διάκρισης ανάμεσα στην καλοπροαίρετη κριτική και στη συστηματική δολοφονία χαρακτήρα.

«Η εξουσία έχει τη δύναμη να σε αποξενώνει από τα προβλήματα του κόσμου. Πρέπει να θυμάσαι καθημερινά ότι είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών», κατέληξε.

 

