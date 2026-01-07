Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα

Η σημερινή ημέρα διαμορφώνει το οριστικό πλαίσιο για τον αγροτικό διάλογο, αποτελώντας σημείο καμπής για τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο. Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει παρεμβάσεις «με έμφαση στη σταθερότητα, τη μείωση του κόστους και τη στήριξη της παραγωγής», σε μια συγκυρία αυξημένων πιέσεων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν τα μέτρα θα δώσουν προοπτική και χρόνο προσαρμογής, ενώ, από την πλευρά τους, τα μπλόκα θα αποτιμήσουν θετικά ή αρνητικά το «σήμα συνεννόησης» το οποίο εκπέμπεται. Επί της ουσίας, οι αγρότες περιμένουν «καθαρές δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα», τονίζοντας ότι «κάθε ασάφεια θα μεταφραστεί σε κλιμάκωση και κάθε ουσία σε αποκλιμάκωση». Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν το πρωί, με το πακέτο παρεμβάσεων να έχει ήδη «κλειδώσει» στην κυριακάτικη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Το μπλόκο των αγροτών στην Περιμετρική της Πάτρας στην Εγλυκάδα, ακολουθώντας την πανελλαδική γραμμή κινητοποιήσεων, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην τελευταία σύσκεψη στα Μάλγαρα, εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει σε δυναμική κλιμάκωση, με αιχμή τις κινητοποιήσεις της Πέμπτης 8/1 και της Παρασκευής 9/1. Στο επίκεντρο των δράσεων των αγροτών Αχαΐας (και Αιτωλοακαρνανίας) μπαίνει η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, για την οποία έχει τεθεί επί τάπητος το ενδεχόμενο 48ωρου κλεισίματος. Μάλιστα, χθες βράδυ κι ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι επρόκειτο αρχικά να ανοίξουν τα διόδια Ρίου στην «Ολυμπία Οδό» προχώρησαν σε αιφνιδιαστική κίνηση κι άνοιξαν για κάποιες ώρες τα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ: «ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΦΥΓΕΙ»

Μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Ολα Λέγονται», ο Δημήτρης Στέργιος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου στην Εγκλυκάδα, ανέλυσε τους λόγους που οδηγούν τους αγρότες σε δυναμικότερες δράσεις. Οπως τόνισε, το βασικό αίτημα παραμένει το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, με ουσιαστικά αυξημένα όρια: «Τα ποσά που επιστρέφονται σήμερα δεν καλύπτουν ούτε μέρος των αναγκών της παραγωγής. Με τις τιμές των καυσίμων και των εφοδίων, το κόστος έχει ξεφύγει. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η διεκδίκηση για μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής, αλλά και για προστασία από τις τιμές κάτω του κόστους, που αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Ενδεικτικά, το σιτάρι κοστίζει πάνω από 20 λεπτά το κιλό για να παραχθεί, αλλά πωλείται 18-19 λεπτά, οδηγώντας τους παραγωγούς σε ζημιές». Ιδιαίτερη αναφορά ο Δ. Στέργιος έκανε και στον διεθνή ανταγωνισμό, εκφράζοντας την έντονη αντίθεση των αγροτών στη συμφωνία «Mercosur», την οποία θεωρούν απειλή για τα ελληνικά προϊόντα και την εγχώρια παραγωγή. Παράλληλα, έθεσε ως κρίσιμο ζήτημα τους μαζικούς εμβολιασμούς αιγοπροβάτων, προκειμένου να προστατευθούν τα κοπάδια από ασθένειες που μπορούν να αποβούν καταστροφικές για την κτηνοτροφία.

ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στο ενεργειακό σκέλος, οι αγρότες ζητούν ουσιαστικές λύσεις για το αγροτικό ρεύμα, απορρίπτοντας, όπως λένε, «προσχηματικές παραχωρήσεις» που δεν αλλάζουν την πραγματική εικόνα. Κεντρικό, ωστόσο, παραμένει το αίτημα για ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση, με τον Δ. Στέργιο να υπογραμμίζει ότι οι αγρότες περιμένουν πρωτοβουλία σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και συγκεκριμένα από τον πρωθυπουργό. Κλείνοντας, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου στην Εγκλυκάδα χρησιμοποίησε έναν χαρακτηριστικό συμβολισμό για να περιγράψει την κατάσταση: «Είναι σαν να τρέχεις σε αγώνα δρόμου χωρίς να μπορείς να αγοράσεις ούτε παπούτσια ούτε τροφή. Οσο περισσότερο δουλεύουμε, τόσο μεγαλώνει η οικονομική μας καταστροφή».

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΑ σημειωθεί ότι στο μπλόκο της Εγλυκάδας βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας αντιπροσωπείες της δημοτικής αρχής της Πάτρας με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη και του Εργατικού Κέντρου με επικεφαλής τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγροτοκτηνοτρόφους.

