Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διέλευση χωρίς διόδια στην Ιόνια Οδό – Ρευστή η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό

Το αίτημά τους όμως εισακούστηκε, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να κατευθύνει τα οχήματα προς την Ιόνια Οδό, αποτρέποντας μεγαλύτερη συμφόρηση.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διέλευση χωρίς διόδια στην Ιόνια Οδό – Ρευστή η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό
24 Δεκ. 2025 15:08
Pelop News

Την τελευταία στιγμή, η Ιόνια Οδός λειτουργεί κανονικά χωρίς διόδια, όπως είχαν ζητήσει οι αγρότες, ενώ η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων παραμένει πολύ ρευστή.

Αρχικά, οι αγρότες είχαν προγραμματίσει να κλείσουν την παλαιά εθνική οδό στο Χαλίκι, με στόχο την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της Ιόνιας Οδού. Το αίτημά τους όμως εισακούστηκε, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να κατευθύνει τα οχήματα προς την Ιόνια Οδό, αποτρέποντας μεγαλύτερη συμφόρηση.

Παρά τη διευκόλυνση, οι αγρότες δηλώνουν δικαιωμένοι, αλλά εκφράζουν δυσφορία για, όπως λένε, προβοκατόρικες ενέργειες της κυβέρνησης. Η παλαιά εθνική οδός παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με εκδρομείς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την ανοικτή διέλευση των διοδίων του Αγγελοκάστρου συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα.

Η Αστυνομία καλεί σε ψυχραιμία και υπευθυνότητα, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν – Άνοιξε για το κοινό και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών
15:16 Το 2025 οδεύει να γίνει η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία
15:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διέλευση χωρίς διόδια στην Ιόνια Οδό – Ρευστή η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό
15:00 Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά: Σύλληψη 36χρονου μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
14:54 Πυρομαχικό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης
14:44 Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Άκριτα – Η επιθυμία της οικογένειας
14:34 Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου – Συλλήψεις ανηλίκων
14:33 Η BP πουλά το 65% της Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων και κάνει στροφή στην στρατηγική της
14:24 Μήνυμα ελπίδας και δικαιοσύνης από τη Μαρία Καρυστιανού για τα Χριστούγεννα
14:19 Κεφαλογιάννης: Πρόληψη, νέα κέντρα διαχείρισης κινδύνων και προδιαγεγραμμένη καύση στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»
14:16 Ιταλία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ ΒΙΝΤΕΟ
14:14 Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης: Τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι – Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες
14:07 Κάλαντα στον Περισσό με πολιτικό μήνυμα: Στο πλευρό εργατών και αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας
14:00 Πάτρα: Στον πυρετό της προετοιμασίας χώροι εστίασης και αναψυχής – Επιλογές για όλες τις τσέπες
13:57 Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μήνυμα για Ελλάδα και ΗΠΑ
13:53 Γιατί η γάτα σας νιαουρίζει συνεχώς – Πότε είναι φυσιολογικό και πότε ανησυχητικό
13:48 Αγωνία στα Άνω Πορόια Σερρών: Αγνοείται 45χρονος διοικητής πυροσβεστικού κλιμακίου
13:41 Πάτρα: Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή
13:37 Στο μικροσκόπιο τα «μαύρα κουτιά» του Falcon 50 που συνετρίβη νότια της Άγκυρας – Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους μια ελληνίδα
13:30 Αίγιο: Εκτός δημοτικής ομάδας η Παναγιώτα Χριστοπούλου – Ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ