Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διέλευση χωρίς διόδια στην Ιόνια Οδό – Ρευστή η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό

Την τελευταία στιγμή, η Ιόνια Οδός λειτουργεί κανονικά χωρίς διόδια, όπως είχαν ζητήσει οι αγρότες, ενώ η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων παραμένει πολύ ρευστή.

Αρχικά, οι αγρότες είχαν προγραμματίσει να κλείσουν την παλαιά εθνική οδό στο Χαλίκι, με στόχο την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της Ιόνιας Οδού. Το αίτημά τους όμως εισακούστηκε, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να κατευθύνει τα οχήματα προς την Ιόνια Οδό, αποτρέποντας μεγαλύτερη συμφόρηση.

Παρά τη διευκόλυνση, οι αγρότες δηλώνουν δικαιωμένοι, αλλά εκφράζουν δυσφορία για, όπως λένε, προβοκατόρικες ενέργειες της κυβέρνησης. Η παλαιά εθνική οδός παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με εκδρομείς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την ανοικτή διέλευση των διοδίων του Αγγελοκάστρου συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα.

Η Αστυνομία καλεί σε ψυχραιμία και υπευθυνότητα, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ώρες.

