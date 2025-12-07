Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία σε Αχαΐα και Ηλεία
Η κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τους αυτοκινητόδρομους της Αχαΐας και της Ηλείας, αλλά και άλλα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου, δημιουργώντας δυσκολίες σε οδηγούς και μεταφορές.
Οι αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει προβλήματα σε όλη τη χώρα, με αποκλεισμούς δρόμων και καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Η κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τους αυτοκινητόδρομους της Αχαΐας και της Ηλείας, αλλά και άλλα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου, δημιουργώντας δυσκολίες σε οδηγούς και μεταφορές.
Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει το κοινό για τις τρέχουσες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων:
-
Λήξη εκτροπής: Έχει ολοκληρωθεί η εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Ανατολικού και Δυτικού Αιγίου. Οι οδηγοί μπορούν πλέον να κινούνται κανονικά στο συγκεκριμένο τμήμα.
-
Σε ισχύ εκτροπή: Η εκτροπή κυκλοφορίας παραμένει ενεργή μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Βάρδας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των συνεργείων.
-
Κλειστός κόμβος Πύργου: Ο κόμβος Πύργου παραμένει κλειστός. Η είσοδος και η έξοδος στον αυτοκινητόδρομο πραγματοποιούνται από τον κόμβο Αμαλιάδας.
Η Ολυμπία Οδός συνιστά στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για την κατάσταση της κυκλοφορίας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες σήμανσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνησή τους.
