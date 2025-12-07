Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία σε Αχαΐα και Ηλεία

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει προβλήματα σε όλη τη χώρα, με αποκλεισμούς δρόμων και καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Η κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τους αυτοκινητόδρομους της Αχαΐας και της Ηλείας, αλλά και άλλα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου, δημιουργώντας δυσκολίες σε οδηγούς και μεταφορές.

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει το κοινό για τις τρέχουσες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων:

Λήξη εκτροπής: Έχει ολοκληρωθεί η εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Ανατολικού και Δυτικού Αιγίου. Οι οδηγοί μπορούν πλέον να κινούνται κανονικά στο συγκεκριμένο τμήμα.

Σε ισχύ εκτροπή: Η εκτροπή κυκλοφορίας παραμένει ενεργή μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Βάρδας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των συνεργείων.

Κλειστός κόμβος Πύργου: Ο κόμβος Πύργου παραμένει κλειστός. Η είσοδος και η έξοδος στον αυτοκινητόδρομο πραγματοποιούνται από τον κόμβο Αμαλιάδας.

Η Ολυμπία Οδός συνιστά στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για την κατάσταση της κυκλοφορίας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες σήμανσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνησή τους.

