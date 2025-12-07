Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή επ’ αόριστον η Ιόνια Οδός!

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες να αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ενώ σε εθνικό επίπεδο προγραμματίζεται νέα συνέλευση σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας για να συζητηθεί η κλιμάκωση των δράσεων, στη Δυτική Ελλάδα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα σε στρατηγικά σημεία στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Κλειστή επ΄αόριστον θα είναι η Ιόνια Οδός μετά τα αγροτικά μπλόκα που στήθηκαν στην Άρτα και την Αιτωλοακαρνανία.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής σκληραίνουν την στάση τους όπως και οι συνάδελφοί τους σε όλη τη χώρα ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις και κόβοντας μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Το μπλόκο στην Άρτα στήθηκε στον κόμβο όπου έφτασαν τα τρακτέρ που συμμετείχαν στην κινητοποίηση που έγινε στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

«Ο αγώνας κλιμακώνεται, η Ιόνια Οδός κλείνει επ’ αόριστο.. Έχουμε την στήριξη όλων και ζητούμε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τα μπλόκα. Πρέπει να αφήσουμε τις δουλειές μας και να είμαστε όλοι εδώ..» τόνισε στον σύντομο χαιρετισμό του ο εκπρόσωπος αγροτών και παραγωγών της Άρτας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα. Όσοι ταξιδεύουν για την Αθήνα γίνεται με παράκαμψη μέσω Καμπής ενώ για τα Ιωάννινα η κυκλοφορία διεξάγεται με παράκαμψη μέσω Κομποτίου.

Η Ιόνια είναι κομμένη και στην Αιτωλοακαρνανία, με μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, ενώ από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής έκλεισε και η γέφυρα στον Εύηνο.

Οι αγρότες τόνισαν πως η διέλευση θα επιτρέπεται για έκτακτα γεγονότα που απαιτούν Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και περιπτώσεις συμπολιτών με σοβαρή ανάγκη.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Παράλληλα, στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν σταθμεύσει στη γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο. Επιπλέον, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και στην περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου, με δεκάδες παραγωγούς να παραμένουν επί τόπου.

Στην Αχαΐα, μπλόκα έχουν στηθεί στη γέφυρα του Σελινούντα στο Αίγιο και στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Οι αγρότες προχωρούν σε ολιγόωρους αποκλεισμούς των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Κορίνθου και Πατρών – Πύργου.

Στην Ηλεία κεντρικό μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποιούν καθημερινά ολιγόωρους αποκλεισμούς του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου. Η παρουσία τρακτέρ και μηχανημάτων είναι ισχυρή, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν έτοιμοι για κλιμάκωση.

Πανελλαδική διάσκεψη στη Νίκαια

Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο σήμερα (07.12.2025) στην Πανελλαδική Διάσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια (ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα που έστησαν οι αγρότες), όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους αλλά και τις νέες κινητοποιήσεις με σκοπό να πιέσουν την κυβέρνηση.

Οι αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων λαμβάνονται καθημερινά σε γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα. Συζητείται η επέκταση των δράσεων και η υιοθέτηση νέων μορφών διαμαρτυρίας, με βασικά αιτήματα την άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, την καθιέρωση κατώτατων εγγυημένων τιμών που καλύπτουν το κόστος παραγωγής, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, το αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 0,07 €/kWh και αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου. Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Μπλόκο αγροτών στην Εγνατία Οδό

Διακόπηκε από τις 11:00 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικων έως και τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από την Εθνική Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Πόρτο Λάγος).

