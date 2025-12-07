Εντείνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με νέα μπλόκα σε βασικούς οδικούς άξονες

Κλιμακώνεται το κύμα κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου, με νέα μπλόκα να δημιουργούνται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες σε όλη τη χώρα. Αγρότες της Μαγνησίας προχώρησαν σε αποκλεισμό της Αθηνών–Θεσσαλονίκης στις Μικροθήβες, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στην Εγνατία Οδό στη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί σε τελωνεία και μεθοριακούς σταθμούς.

Η Ιονία Οδός είναι κλειστή στο κόμβο Αγγελοκάστρου και στα δύο ρεύματα και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων παρά μόνο αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, γι’ αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα σήμερα (07.12.2025) στην Πανελλαδική Διάσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια (ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα που έστησαν οι αγρότες), όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους αλλά και τις νέες κινητοποιήσεις με σκοπό να πιέσουν την κυβέρνηση.

Οι αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων λαμβάνονται καθημερινά σε γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα. Συζητείται η επέκταση των δράσεων και η υιοθέτηση νέων μορφών διαμαρτυρίας, με βασικά αιτήματα την άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, την καθιέρωση κατώτατων εγγυημένων τιμών που καλύπτουν το κόστος παραγωγής, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, το αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 0,07 €/kWh και αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής με στόχο τον συντονισμό όλων των μπλόκων.

Φθιώτιδα: Πάνω από 300 τρακτέρ στο μπλόκο Μπράλου

Από νωρίς χθες το πρωί τρακτέρ από διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο Μπράλου, όπου σταδιακά συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 300 μηχανήματα. Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες πέρασαν το αστυνομικό μπλόκο και έκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επιπλέον 100 τρακτέρ από τον Δομοκό αναμένεται να ενισχύσουν το σημείο.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες μέσω στενών παραδρόμων, με τις καθυστερήσεις στη διαδρομή Λαμία–Αγία Τριάδα να ξεπερνούν τις τρεις ώρες.

Εξελίξεις σε Βοιωτία και άλλες περιοχές

Κλειστός παραμένει ο κόμβος Θήβας, ενώ αύριο αναμένεται νέα μαζική πορεία τρακτέρ από Λιβαδειά και Ορχομενό προς το Κάστρο. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Μπλόκα στα τελωνεία

Σημεία αποκλεισμού έχουν στηθεί σε Κήπους, Εξοχή, Προμαχώνα, Ευζώνους, Νίκη και Καλπάκι. Στον Προμαχώνα, οι αγρότες προχώρησαν χθες σε τετράωρο αποκλεισμό για τα φορτηγά, ενώ για μία ώρα η διέλευση είχε διακοπεί για όλα τα οχήματα. Από τις 17:00 η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Δυτική Μακεδονία – Κλειστή η Εγνατία στη Σιάτιστα

Ιδιαίτερα μαζική είναι η κινητοποίηση στο μπλόκο Σιάτιστας, όπου η Εγνατία Οδός παραμένει κλειστή από τον κόμβο Σιάτιστας έως τον κόμβο Καλαμιάς. Οι αγρότες έχουν στήσει προσωρινές υποδομές και δηλώνουν έτοιμοι για περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμβολικών αποκλεισμών υπηρεσιών, όπως τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θεσσαλονίκη – Προβλήματα πρόσβασης στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, με την κίνηση να διοχετεύεται μέσω Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης–Μουδανιών. Περίπου 150 τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στο σημείο, με την αστυνομία να παραμένει σε επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν προχθές, με τη δικογραφία να επεκτείνεται πιθανώς και σε άλλα αδικήματα.

Ηλεία

Οι αγρότες της Ηλείας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στον κόμβο Πύργου και άλλα σημεία. Χθες πραγματοποιήθηκε νέος αποκλεισμός στον κόμβο Λεχαινών.

Η κυκλοφορία στον κόμβο Πύργου έχει αποκατασταθεί.

