Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα: Σταθμοί απολύμανσης για τα τρακτέρ πριν την κάθοδο στο Σύνταγμα – Ολα τα μέτρα ασφάλειας

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές ενόψει της πανελλαδικής συγκέντρωσης αγροτών στο Σύνταγμα. Νεότερη εξέλιξη αποτελεί η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης για τα τρακτέρ στις εισόδους της Αττικής για προληπτικούς λόγους.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα: Σταθμοί απολύμανσης για τα τρακτέρ πριν την κάθοδο στο Σύνταγμα - Ολα τα μέτρα ασφάλειας
13 Φεβ. 2026 12:12
Pelop News

Εντατικοί είναι οι σχεδιασμοί της ΕΛ.ΑΣ. ενόψει της πανελλαδικής κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 16:00 στο Σύνταγμα, με βασικό νέο στοιχείο την εγκατάσταση ειδικών σταθμών απολύμανσης για τα τρακτέρ που εισέρχονται στην Αττική.

Ήδη από το πρωί καταγράφηκαν οι πρώτες αφίξεις αγροτών στην πρωτεύουσα, με τρακτέρ να εμφανίζονται στα διόδια Αφιδνών λίγο πριν τις 11:30, ενώ νωρίτερα, γύρω στις 6:00, αγρότες από την Κρήτη έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά. Τα οχήματα αναμένεται να κινηθούν οργανωμένα προς το κέντρο μέσω Κηφισού και λεωφόρου Αθηνών.

Για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, η αστυνομία έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης – στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας – με στόχο την αποφυγή πιθανής διασποράς ζωονόσων, όπως η ευλογιά των προβάτων. Όλα τα τρακτέρ που θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο θα περάσουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία πριν εισέλθουν στην πόλη.

Μετά την απολύμανση, τα αγροτικά οχήματα θα κινηθούν υπό αστυνομική συνοδεία προς το κέντρο της Αθήνας, ακολουθώντας τη διαδρομή λεωφόρος Κηφισού – λεωφόρος Αθηνών – Ομόνοια – Πανεπιστημίου – Σύνταγμα, όπου προβλέπεται να σταθμεύσουν μπροστά από τη Βουλή, χωρίς να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην περιοχή.

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν διαδηλωτές θα σταθμεύσουν κυρίως στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, ενώ από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν πεζή προς το Σύνταγμα. Παράλληλα, προγραμματίζονται και άλλες συγκεντρώσεις, με πρώτη εκείνη του ΠΑΜΕ στις 13:00 και επιπλέον κινητοποιήσεις αργότερα το απόγευμα.

Η ΓΑΔΑ έχει ήδη ανακοινώσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμόζονται σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Οι οδηγοί καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο κέντρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να μειωθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Πάτρα: Στο εδώλιο γνωστός γυναικολόγος – Αναβιώνει το δράμα ζευγαριού για το θάνατο αγέννητου παιδιού
16:20 Παγκόσμια σφραγίδα στο βιολογικό ελαιόλαδο της «Bioilis»!
16:12 Η ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων επίκεντρο του εργαστήριου και της ενημερωτικής συνάντησης του έργου “CHERRY”
16:04 Το Εφετείο επανέφερε τη λογική: Η 15ετής δικαστική περιπέτεια και η μεγάλη ανατροπή για πατρινό κατασκευαστεί
15:56 Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ
15:48 Τρίκαλα: Προσαγωγή γιαγιάς που επιτέθηκε σε διευθυντή Γυμνασίου – Δεν της άρεσαν οι βαθμοί του εγγονού της
15:40 Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα
15:32 Θάνατος Επστάιν: Ιατροδικαστής μιλά για «πιθανό στραγγαλισμό» και ζητά επανεξέταση
15:32 Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
15:24 Πάτρα: Η ώρα του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Συλλήψεις για κύκλωμα απάτης 10 εκατ. ευρώ στο Λούβρο – Στο μικροσκόπιο και εργαζόμενοι του μουσείου
15:11 Υπόθεση Επσταϊν: Το Δημοκρατικό μήνυμα και η θλιβερή πραγματικότητα
15:08 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γ. Καλαντζόπουλο
15:00 Πολυπληθείς συγκεντρώσεις αγροτών: Ακηδεμόνευτος «Παναχαϊκός»
14:57 Κουτσούμπας από Σύνταγμα: «Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις»
14:53 Πρέβεζα: Η θάλασσα «κατέλαβε» το λιμάνι – Παγκάκια μισοβυθισμένα μετά την κακοκαιρία
14:46 Γιώργος Πιτσιλής: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας από τη Γαλλία – Διάκριση για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας
14:45 Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
14:36 Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο – Πού αναμένονται προβλήματα
14:31 Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ