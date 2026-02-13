Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα: Σταθμοί απολύμανσης για τα τρακτέρ πριν την κάθοδο στο Σύνταγμα – Ολα τα μέτρα ασφάλειας

Εντατικοί είναι οι σχεδιασμοί της ΕΛ.ΑΣ. ενόψει της πανελλαδικής κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 16:00 στο Σύνταγμα, με βασικό νέο στοιχείο την εγκατάσταση ειδικών σταθμών απολύμανσης για τα τρακτέρ που εισέρχονται στην Αττική.

Ήδη από το πρωί καταγράφηκαν οι πρώτες αφίξεις αγροτών στην πρωτεύουσα, με τρακτέρ να εμφανίζονται στα διόδια Αφιδνών λίγο πριν τις 11:30, ενώ νωρίτερα, γύρω στις 6:00, αγρότες από την Κρήτη έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά. Τα οχήματα αναμένεται να κινηθούν οργανωμένα προς το κέντρο μέσω Κηφισού και λεωφόρου Αθηνών.

Για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, η αστυνομία έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης – στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας – με στόχο την αποφυγή πιθανής διασποράς ζωονόσων, όπως η ευλογιά των προβάτων. Όλα τα τρακτέρ που θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο θα περάσουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία πριν εισέλθουν στην πόλη.

Μετά την απολύμανση, τα αγροτικά οχήματα θα κινηθούν υπό αστυνομική συνοδεία προς το κέντρο της Αθήνας, ακολουθώντας τη διαδρομή λεωφόρος Κηφισού – λεωφόρος Αθηνών – Ομόνοια – Πανεπιστημίου – Σύνταγμα, όπου προβλέπεται να σταθμεύσουν μπροστά από τη Βουλή, χωρίς να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην περιοχή.

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν διαδηλωτές θα σταθμεύσουν κυρίως στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, ενώ από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν πεζή προς το Σύνταγμα. Παράλληλα, προγραμματίζονται και άλλες συγκεντρώσεις, με πρώτη εκείνη του ΠΑΜΕ στις 13:00 και επιπλέον κινητοποιήσεις αργότερα το απόγευμα.

Η ΓΑΔΑ έχει ήδη ανακοινώσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμόζονται σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Οι οδηγοί καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο κέντρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να μειωθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

