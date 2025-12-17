Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου

Σε φάση περαιτέρω κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τους παραγωγούς σε Πάτρα και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα να δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να συντονίσουν τη στάση τους με τις πανελλαδικές αποφάσεις. Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, οι αγρότες ενισχύουν την παρουσία τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, από την Πελοπόννησο έως τη Βόρεια Ελλάδα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι αγρότες αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδιάταξης των μπλόκων, ώστε –εφόσον αποφασιστεί γενικευμένη κλιμάκωση– να μειωθεί ο αριθμός τους και να δημιουργηθούν ενιαία, ισχυρά μπλόκα σε κομβικούς άξονες. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Πελοπόννησος, με τους παραγωγούς να διατηρούν στενή επικοινωνία με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Στη Δυτική Ελλάδα, αύριο, την ώρα που θα συνεδριάζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών, αγρότες από όλη την Αιτωλοακαρνανία θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία στο Μεσολόγγι, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης και ενίσχυσης των κινητοποιήσεων. Αντίστοιχες αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Νίκαιας μέσα στην ημέρα, ενώ το κλίμα παραμένει τεταμένο και στη Δυτική Ελλάδα, όπου τα αιτήματα παραμένουν ανοιχτά.

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν συντρέχει λόγος διαλόγου με την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ενώ αιφνιδιαστικά οι παραγωγοί του νομού Σερρών προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Παράλληλα, αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή η εθνική οδός Καλαμάτας – Αθήνας, ενώ αγρότες συμμετείχαν και στην παμπελοποννησιακή κινητοποίηση στην Τρίπολη.

Στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις: μερίδα παραγωγών ζητά σκληρότερες μορφές κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων εμφανίζονται διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο, με στόχο την εξειδίκευση των κυβερνητικών ανακοινώσεων που έγιναν κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους, βαμβακοκαλλιεργητές και σιτοπαραγωγούς.

Οι αγρότες, ωστόσο, επιμένουν ότι παραμένουν απλήρωτοι για το 30% του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και καταγγέλλουν ότι, αντί για πληρωμές, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακρατήσεις εισφορών. Όπως τονίζουν, οι αποφάσεις για τη συνέχιση ή την προσωρινή αποσυμφόρηση των μπλόκων –όπως στον Προμαχώνα– θα λαμβάνονται μέσα από τακτικές συνελεύσεις.

Καθοριστικό ραντεβού για όλους τους αγρότες, και για εκείνους της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, θεωρείται η αυριανή συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, στις 14:00 στον Λευκώνα Σερρών. Εκεί θα κριθεί αν τα μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν νέα μορφή, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις κυβερνητικές απαντήσεις όσο και στην αυξημένη πίεση ενόψει των εορτών.

