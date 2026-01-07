Αγροτικό: Εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, η «απάντηση» των μπλόκων

Σε αναμονή βρίσκονται οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα, ενόψει των σημερινών Τετάρτη 7/01/2026 ανακοινώσεων από την Κυβέρνηση για την εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου ξεκαθαρίζουν ότι, εφόσον η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει το σύνολο των αιτημάτων τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, στέλνοντας το μήνυμα πως «τα όρια έχουν εξαντληθεί».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφή ποσά και χρονοδιαγράμματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου. Όπως τονίζουν, σε περίπτωση που οι ανακοινώσεις τους ικανοποιήσουν, είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να επανεκτιμήσουν τη στάση τους. Διαφορετικά, εξετάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας. Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, θα υπάρξει συντονισμός και διαβούλευση μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν θα συμμετάσχουν στον διάλογο ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης, οι αγρότες δηλώνουν ότι έχουν ήδη προετοιμαστεί για τον τρόπο και τα σημεία των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο και καλούν την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα συγκεκριμένα αιτήματα που θέτουν εδώ και καιρό.

Η θέση της κυβέρνησης

Τον δρόμο του διαλόγου με τους αγρότες προτάσσει εκ νέου η κυβέρνηση, διαμηνύοντας όμως πως δεν πρόκειται να παραμείνει στον ρόλο του θεατή στα αγροτικά μπλόκα και στους κλειστούς δρόμους σε βάρος της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας.

«Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες της. Αν θέλουν να έρθουν να συζητήσουν είμαστε εδώ. Αν όμως επιμένουν στην άρνηση δεν μας μένει παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας που καταλήγουμε. Προφανώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Υπάρχουν μέθοδοι για να γίνει κατανοητό πως κάποιες μειοψηφίες που είναι κομματικά καθοδηγούμενες δεν μπορούν να καθιστούν όμηρο όλη την κοινωνία», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Όπως τονίζουν από την κυβέρνηση οι αγροτικές επιδοτήσεις, παρά την καθυστέρηση ενός μήνα λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, φέτος ήταν περισσότερες, καθώς ανήλθαν σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

