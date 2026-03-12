Αγροτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη: Τρακτέρ στο κέντρο ενόψει εγκαινίων Agrotica

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας διοργανώνουν σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τα εγκαίνια της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων Agrotica, που ξεκινά σήμερα στη ΔΕΘ-Helexpo.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν αρχικά στα Μάλγαρα και στη συνέχεια θα κινηθούν με τρακτέρ προς το κέντρο της πόλης. Η κύρια συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 17:00 στη νότια πύλη της ΔΕΘ, απέναντι από τη ΧΑΝΘ (Πλατεία ΧΑΝΘ), όπου αναμένεται να παραταχθούν τα τρακτέρ και να πραγματοποιηθεί δυναμική διαμαρτυρία.

Η κινητοποίηση συμπίπτει με την έναρξη της Agrotica (12-15 Μαρτίου 2026), ενώ τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 19:00 από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Οι αγρότες, μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και άλλων συλλογικοτήτων, διαμηνύουν ότι τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν άλυτα – όπως χαμηλές τιμές προϊόντων, υψηλό κόστος παραγωγής, χρέη, έλλειψη ρευστότητας και μη εφαρμογή εξαγγελθέντων μέτρων – και ότι «ο αγώνας δεν έχει ημερομηνία λήξης».

Η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

